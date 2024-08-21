Заря разгромила аматорскую команду в Кубке Украины

В среду, 21 августа 2024 года, состоялся матч третьего предварительного раунда Кубка Украины между аматорской «Олимпией» (Савинцы) и «Зарей» (Луганск). Победу со счетом 4:1 одержали представители высшего дивизиона.

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Поединок начался не очень весело для луганчан: на 15-й минуте тяжелую травму колена получил новичок Владислав Вакула.

Однако позже «мужики» деклассировали соперника, забив по 2 гола в обоих таймах и пропустив лишь 1 мяч – на 50-й минуте отличился Владислав Ковтун.

Кубок Украины. 3-й раунд. 21 августа

Олимпия Савинцы – Заря – 1:4

Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1