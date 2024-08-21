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Кубок Украины
Олимпия Савинцы
21.08.2024 13:00 – FT 1 : 4
Заря
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Кубок Украины
21 августа 2024, 15:16 | Обновлено 21 августа 2024, 15:22
935
1

Заря разгромила аматорскую команду в Кубке Украины

«Олимпия» Савинцы проиграла со счетом 1:4

21 августа 2024, 15:16 | Обновлено 21 августа 2024, 15:22
935
1
Заря разгромила аматорскую команду в Кубке Украины
ФК Заря

В среду, 21 августа 2024 года, состоялся матч третьего предварительного раунда Кубка Украины между аматорской «Олимпией» (Савинцы) и «Зарей» (Луганск). Победу со счетом 4:1 одержали представители высшего дивизиона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок начался не очень весело для луганчан: на 15-й минуте тяжелую травму колена получил новичок Владислав Вакула.

Однако позже «мужики» деклассировали соперника, забив по 2 гола в обоих таймах и пропустив лишь 1 мяч – на 50-й минуте отличился Владислав Ковтун.

Кубок Украины. 3-й раунд. 21 августа

Олимпия Савинцы – Заря – 1:4
Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1

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Кубок Украины по футболу Заря Луганск Олимпия Савинцы Алиун Ндур Игорь Горбач Александр Яцык
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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Moonspell
"...мужики декласували суперника..." - автор, перш ніж писати таку маячню, проведіть собі лікбез на тему що означає "декласувати". Спорт.юа, де ви понабирали цих "писак"?
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