Юрий КОВАЛЬ: «Соперник создал нам проблемы»

Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал победу над аматорской «Олимпией» (4:1) в матче 3-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

– Сегодня мы дали возможность сыграть тем, кто играет чуть менее для того, чтобы они не теряли форму. Еще раз убедился в том, что в футболе до выхода на поле все равны. Радует то, что наша команда подошла к этой встрече как положено. Да, соперник создал нам проблемы в обороне, но это, скорее, потеря концентрации игроков, которые не часто играют. Победили, прошли в следующий раунд. Двигаемся дальше. Готовимся к «Руху».

– Несколько слов о «Рухе». Нас будет ждать серьезный соперник.

– Согласен. Но, например, «Ингулец» не серьезный противник? Сегодня нет откровенно слабых команд. Был на игре «Оболонь» – «Рух». Ровный первый тайм. Сейчас много молодых тренеров, которые вносят что-то свое. Это молодое поколение играет в агрессивный футбол, вертикальный. Будет непростая игра.