Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КОВАЛЬ: «Соперник создал нам проблемы»
Кубок Украины
Олимпия Савинцы
21.08.2024 13:00 – FT 1 : 4
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
21 августа 2024, 16:37 |
233
0

Юрий КОВАЛЬ: «Соперник создал нам проблемы»

Тренер «Зари» прокомментировал победу над «Олимпией»

21 августа 2024, 16:37 |
233
0
Юрий КОВАЛЬ: «Соперник создал нам проблемы»
ФК Заря. Юрий Коваль

Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал победу над аматорской «Олимпией» (4:1) в матче 3-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

– Сегодня мы дали возможность сыграть тем, кто играет чуть менее для того, чтобы они не теряли форму. Еще раз убедился в том, что в футболе до выхода на поле все равны. Радует то, что наша команда подошла к этой встрече как положено. Да, соперник создал нам проблемы в обороне, но это, скорее, потеря концентрации игроков, которые не часто играют. Победили, прошли в следующий раунд. Двигаемся дальше. Готовимся к «Руху».

– Несколько слов о «Рухе». Нас будет ждать серьезный соперник.

– Согласен. Но, например, «Ингулец» не серьезный противник? Сегодня нет откровенно слабых команд. Был на игре «Оболонь» – «Рух». Ровный первый тайм. Сейчас много молодых тренеров, которые вносят что-то свое. Это молодое поколение играет в агрессивный футбол, вертикальный. Будет непростая игра.

По теме:
Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николаев (Львовская обл) – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Скандальный президент клуба УПЛ попал в аварию. Состояние тяжелое
Кубок Украины по футболу Заря Луганск Олимпия Савинцы Юрий Коваль пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Футбол | 21 августа 2024, 12:28 30
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины

Педриньо не исключает вариант с получением украинского гражданства

ФОТО. Выгнулось колено. Вакула получил страшную травму в матче Кубка
Футбол | 21 августа 2024, 13:49 5
ФОТО. Выгнулось колено. Вакула получил страшную травму в матче Кубка
ФОТО. Выгнулось колено. Вакула получил страшную травму в матче Кубка

Футболист был заменен на 19-й минуте поединка против «Олимпии»

Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Футбол | 21.08.2024, 10:49
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
Футбол | 20.08.2024, 23:23
Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Германии завершил международную карьеру
Футбол | 21.08.2024, 16:43
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Германии завершил международную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Германии завершил международную карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
20.08.2024, 08:38
Олимпийские игры
Известная немецкая биатлонистка пропустит сезон из-за беременности
Известная немецкая биатлонистка пропустит сезон из-за беременности
20.08.2024, 14:22
Биатлон
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
21.08.2024, 09:28 4
Бокс
Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч
Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч
20.08.2024, 17:41 31
Футбол
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
21.08.2024, 06:00 104
Футбол
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
20.08.2024, 21:17 1
Футбол
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
21.08.2024, 07:42
Бокс
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 115
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем