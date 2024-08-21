21 августа в 13:00 по киевскому времени пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

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В поединке 1/16 финала сыграют «Олимпия» Савинцы и «Заря» Луганск.

Олимпия Савинцы – Заря Луганск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция