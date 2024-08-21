21.08.2024 13:00 - : -
Кубок Украины21 августа 2024, 04:53 | Обновлено 21 августа 2024, 05:07
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Олимпия Савинцы – Заря Луганск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 августа в 13:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины
21 августа 2024, 04:53 | Обновлено 21 августа 2024, 05:07
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21 августа в 13:00 по киевскому времени пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В поединке 1/16 финала сыграют «Олимпия» Савинцы и «Заря» Луганск.
Олимпия Савинцы – Заря Луганск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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