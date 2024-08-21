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Кубок Украины
Олимпия Савинцы
21.08.2024 13:00 - : -
Заря
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Кубок Украины
21 августа 2024, 04:53 | Обновлено 21 августа 2024, 05:07
4
0

Олимпия Савинцы – Заря Луганск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 августа в 13:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины

21 августа 2024, 04:53 | Обновлено 21 августа 2024, 05:07
4
0
Олимпия Савинцы – Заря Луганск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 августа в 13:00 по киевскому времени пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке 1/16 финала сыграют «Олимпия» Савинцы и «Заря» Луганск.

Олимпия Савинцы – Заря Луганск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Украины по футболу Олимпия Савинцы Заря Луганск смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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