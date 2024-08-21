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Кубок Украины
21 августа 2024, 17:29 | Обновлено 21 августа 2024, 17:55
673
0

Олимпия – Заря – 1:4. Разгром от луганчан. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча кубка Украины

21 августа 2024, 17:29 | Обновлено 21 августа 2024, 17:55
673
0
Олимпия – Заря – 1:4. Разгром от луганчан. Видео голов и обзор матча
ФК Зоря

В среду, 21 августа 2024 года, состоялся матч третьего предварительного раунда Кубка Украины между аматорской «Олимпией» Савинцы и «Зарей» Луганск (1:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганский клуб уверенно начал матч и единственная надежда «Олимпии» была на 50-й минуте, когда счет стал 1:2. Однако все надежды оборвались уже спустя 6 минут, когда Горбач увеличил преимущество «Зари».

Кубок Украины. 3-й раунд. 21 августа

Олимпия Савинцы – Заря – 1:4
Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцык, 90+1

Олимпия – Заря – 1:4. Разгром от луганчан. Видео голов и обзор

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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