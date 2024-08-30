30 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако пройдет жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги Европы.

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Киевское Динамо будет находиться в третьей корзине при жеребьевке Лиги Европы.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде). В Лиге Европы будет сыграно 8 туров.

Жеребьевка Лиги Европы. Соперники для Динамо. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит MEGOGO и официальный сайт УЕФА 30 августа в 14:00

Лига Европы 2024/25

Основной раунд. Даты матчей

1-й тур: 25–26 сентября 2024 года

2-й тур: 3 октября 2024 года

3-й тур: 24 октября 2024 года

4-й тур: 7 ноября 2024 года

5-й тур: 28 ноября 2024 года

6-й тур: 12 декабря 2024 года

7-й тур: 23 января 2025 года

8-й тур: 30 января 2025 года

Основной раунд. Корзины посева