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Лига Европы
30 августа 2024, 08:05 | Обновлено 30 августа 2024, 08:07
969
0

Жеребьевка Лиги Европы. Соперники для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

30 августа в 14:00 в Монако пройдет жеребьевка основного раунда ЛЕ

30 августа 2024, 08:05 | Обновлено 30 августа 2024, 08:07
969
0
Жеребьевка Лиги Европы. Соперники для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

30 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако пройдет жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо будет находиться в третьей корзине при жеребьевке Лиги Европы.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде). В Лиге Европы будет сыграно 8 туров.

Жеребьевка Лиги Европы. Соперники для Динамо. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит MEGOGO и официальный сайт УЕФА 30 августа в 14:00

📺 Видеотрансляция

Лига Европы 2024/25

Основной раунд. Даты матчей

  • 1-й тур: 25–26 сентября 2024 года
  • 2-й тур: 3 октября 2024 года
  • 3-й тур: 24 октября 2024 года
  • 4-й тур: 7 ноября 2024 года
  • 5-й тур: 28 ноября 2024 года
  • 6-й тур: 12 декабря 2024 года
  • 7-й тур: 23 января 2025 года
  • 8-й тур: 30 января 2025 года

Основной раунд. Корзины посева

  • Корзина 1: Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Аякс (Нидерланды), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия), Славия Прага (Чехия)
  • Корзина 2: Реал Сосьедад (Испания), АЗ Алкмаар (Нидерланды), Брага (Португалия), Олимпиакос (Греция), Лион (Франция), ПАОК (Греция), Фенербахче (Турция), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Ференцварош (Венгрия).
  • Корзина 3: Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Турция), Виктория Пльзень (Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Киев (Украина), Лудогорец (Болгария), Мидтьюлланд (Дания), Мальме (Швеция),
  • Корзина 4: Атлетик Бильбао (Испания), Хоффенхайм (Германия), Ницца (Франция), Андерлехт (Бельгия), Твенте (Нидерланды), Бешикташ (Турция), ФКСБ [Стяуа] (Румыния), РФШ (Латвия), Эльфсборг (Швеция)

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Динамо Киев жеребьевка Лига Европы жеребьевка Лиги Европы выбор редакции статистические расклады смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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