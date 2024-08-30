Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
36 клубов примут участие в осенней стадии второго еврокубкового турнира
Вечером 29 августа по итогам ответных матчей 4-го раунда квалификации Лиги Европы определены последние участники основного раунда.
Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии Лиги Европы.
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Киевское Динамо будет находиться в третьей корзине при жеребьевке, которая пройдет 30 августа в 14:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.
Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.
По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде). В Лиге Европы будет сыграно 8 туров.
Лига Европы 2024/25
Основной раунд. Даты матчей
- 1-й тур: 25–26 сентября 2024 года
- 2-й тур: 3 октября 2024 года
- 3-й тур: 24 октября 2024 года
- 4-й тур: 7 ноября 2024 года
- 5-й тур: 28 ноября 2024 года
- 6-й тур: 12 декабря 2024 года
- 7-й тур: 23 января 2025 года
- 8-й тур: 30 января 2025 года
Основной раунд. Корзины посева
- Корзина 1: Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Аякс (Нидерланды), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия), Славия Прага (Чехия)
- Корзина 2: Реал Сосьедад (Испания), АЗ Алкмар (Нидерланды), Брага (Португалия), Олимпиакос (Греция), Лион (Франция), ПАОК (Греция), Фенербахче (Турция), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Ференцварош (Венгрия).
- Корзина 3: Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Турция), Виктория Пльзень (Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Киев (Украина), Лудогорец (Болгария), Мидтьюлланд (Дания), Мальме (Швеция),
- Корзина 4: Атлетик Бильбао (Испания), Хоффенхайм (Германия), Ницца (Франция), Андерлехт (Бельгия), Твенте (Нидерланды), Бешикташ (Турция), ФКСБ [Стяуа] (Румыния), РФШ (Латвия), Эльфсборг (Швеция)
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