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29.08.2024 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 1 : 2
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Лига Европы
30 августа 2024, 01:10 | Обновлено 30 августа 2024, 01:48
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0

Q4 Лиги Европы. Аякс и Брага вышли в основу, Таловеров проиграл с ЛАСК

Бешикташ и Андерлехт также пробились в основной раунд Лиги конференций

30 августа 2024, 01:10 | Обновлено 30 августа 2024, 01:48
125
0
Q4 Лиги Европы. Аякс и Брага вышли в основу, Таловеров проиграл с ЛАСК
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Вечером 29 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги Европы 2024/25.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бразилец Тайсон, экс-игрок Шахтера, вышел на замену и сделал ассист за ПАОК в матче против Шемрок Роверс из Ирландии (2:0). Экс-динамовец Томаш Кендзера отыграл весь матч за греческий клуб. ПАОК вышел в основной раунд ЛЕ.

Украинец Максим Таловеров сыграл за ЛАСК весь поединок против ФКСБ (Стяуа) из Бухареста (0:1). ЛАСК осенью будет выступать в Лиге конференций.

Нидерландский Аякс на выезде второй раз разгромил польскую Ягеллонию (3:0) и легко решил свою задачу.

Турецкий Бешикташ, португальская Брага и бельгийский Андерлехт также вышли в основной раунд ЛЕ.

Лига Европы 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Ответные матчи, 29 августа

Команды-участники основного раунда Лиги Европы

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Лига Европы статистические расклады Тайсон Максим Таловеров выбор редакции Томаш Кендзера Андерлехт Динамо Минск Ягеллония Белосток Аякс Лудогорец Петрокуб Хынчешты Лугано Бешикташ ЛАСК ФКСБ (Стяуа) Бухарест РФШ АПОЭЛ Маккаби Тель-Авив ТСЦ Бачка-Топола ПАОК Шемрок Роверс Ференцварош Борац Баня-Лука Мольде Эльфсборг Брага Рапид Вена Виктория Пльзень Хартс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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