Q4 Лиги Европы. Аякс и Брага вышли в основу, Таловеров проиграл с ЛАСК

Вечером 29 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги Европы 2024/25.

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Бразилец Тайсон, экс-игрок Шахтера, вышел на замену и сделал ассист за ПАОК в матче против Шемрок Роверс из Ирландии (2:0). Экс-динамовец Томаш Кендзера отыграл весь матч за греческий клуб. ПАОК вышел в основной раунд ЛЕ.

Украинец Максим Таловеров сыграл за ЛАСК весь поединок против ФКСБ (Стяуа) из Бухареста (0:1). ЛАСК осенью будет выступать в Лиге конференций.

Нидерландский Аякс на выезде второй раз разгромил польскую Ягеллонию (3:0) и легко решил свою задачу.

Турецкий Бешикташ, португальская Брага и бельгийский Андерлехт также вышли в основной раунд ЛЕ.

Лига Европы 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Ответные матчи, 29 августа

Команды-участники основного раунда Лиги Европы