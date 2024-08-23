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  4. Лига Европы. Гол и пас Тайсона за ПАОК. Разгром от Аякса, сенсация в Риге
Лига Европы Квалификация
Лудогорец
22.08.2024 21:00 – FT 4 : 0
Петрокуб
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Лига Европы
23 августа 2024, 01:23 | Обновлено 23 августа 2024, 01:55
525
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Лига Европы. Гол и пас Тайсона за ПАОК. Разгром от Аякса, сенсация в Риге

Вечером 22 августа состоялись матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы

23 августа 2024, 01:23 | Обновлено 23 августа 2024, 01:55
525
0
Лига Европы. Гол и пас Тайсона за ПАОК. Разгром от Аякса, сенсация в Риге
ПАОК. Тайсон

Вечером 22 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги Европы 2024/25.

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Бразилец Тайсон, экс-игрок Шахтера, забил гол и сделал ассист за ПАОК в матче против Шемрок Роверс из Ирландии (4:0). Экс-динамовец Томаш Кендзера также играл за греческий клуб.

Украинец Максим Таловеров оставался в резерве весь матч за ЛАСК против ФКСБ из Бухареста (1:1).

Нидерландский Аякс на выезде разгромил польскую Ягеллонию (4:1). Хет-трик оформил английский форвард Чуба Акпом.

Также крупных побед добились Маккаби Тель-Авив и болгарский Лудогорец. Рижский клуб РФШ из Латвии дома неожиданно переиграл АПОЭЛ из Кипра (2:1).

Ответные поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций запланированы на 29 августа.

Лига Европы 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 22 августа

Виктория Пльзень (Чехия) – Хартс (Шотландия) – 1:0

Гол: Ойегоке, 90+6 (автогол)

ЛАСК (Австрия) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 1:1

Голы: Тауи, 34 – Микулеску, 45+2

Мольде (Норвегия) – Эльфсборг (Швеция) – 0:1

Гол: Ахмед Касем, 15

РФШ (Латвия) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:1

Голы: Куадио, 31, Икауниекс, 45+1 (пен) – Эль-Араби, 52

ПАОК (Греция) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 4:0

Голы: Клири, 45+5 (автогол), Тайсон 47, Константелиас, 67, Баба Рахман, 90+5 (автогол)

Лудогорец (Болгария) – Петрокуб (Молдова) – 4:0

Голы: Дуа, 23, Руан Секо, 59, Алмейда, 90+1, 90+4

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – 3:0

Голы: Турджеман, 27, Перец, 63, Мадмон, 83

Лугано (Швейцария) – Бешикташ (Турция) – 3:3

Голы: Бислими, 34, Штеффен, 56, Габриэл Паулиста, 63 (автогол) – Жедсон Фернандеш 21, 52, Аль-Мусрати, 55

динамо минск (беларусь) – Андерлехт (Бельгия) – 0:1

Гол: Аугустинссон, 9

Ягеллония (Польша) – Аякс (Нидерланды) – 1:4

Голы: Дьегес, 5 – Акпом, 9, 61, 69 (пен), Годс, 27

Ференцварош (Венгрия) – Борац (Босния и Герцеговина) 0:0

Брага (Португалия) – Рапид Вена (Австрия) – 2:1

Голы: Витор Карвальо, 33, Саласар, 71 – Бургшталлер, 25

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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