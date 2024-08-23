Лига конференций. Победа Вакуленко, ничья Фаворова, резерв для Батагова

Вечером 22 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.

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Украинец Сергей Вакуленко отыграл за Пюник из Еревана весь домашний матч против словенского Целе (1:0). Антон Братков остался в резерве у хозяев поля.

Артем Фаворов вышел в основном составе венгерской команды Академия Пушкаша и отыграл 82 минуты в гостевом матче против итальянской Фиорентины (3:3).

Арсений Батагов оставался в резерве у турецкого Трабзонспора весь матч против Санкт-Галлена из Швейцарии (0:0).

Ответные поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций запланированы на 29 августа.

Лига конференций 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 22 августа

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