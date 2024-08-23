Лига конференций. Победа Вакуленко, ничья Фаворова, резерв для Батагова
Вечером 22 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации ЛК
Вечером 22 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.
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Украинец Сергей Вакуленко отыграл за Пюник из Еревана весь домашний матч против словенского Целе (1:0). Антон Братков остался в резерве у хозяев поля.
Артем Фаворов вышел в основном составе венгерской команды Академия Пушкаша и отыграл 82 минуты в гостевом матче против итальянской Фиорентины (3:3).
Арсений Батагов оставался в резерве у турецкого Трабзонспора весь матч против Санкт-Галлена из Швейцарии (0:0).
Ответные поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций запланированы на 29 августа.
Лига конференций 2024/25
4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 22 августа
Все матчи Q4 Лиги конференций
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