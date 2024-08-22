Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче

Очередную неделю еврокубковых квалификаций для Украины накануне не удалось открыть победой киевскому «Динамо», поэтому судьба нашего общего коэффициента в рейтинге УЕФА зависела от выступлений криворожского «Кривбасса». Однако гораздо более радужными были бы предчувствия у болельщиков, если бы команда Юрия Вернидуба неделю назад преодолела барьер в виде чешской «Виктории» Пльзень в третьем раунде отбора в Лигу Европы.

Потому что вместо того, чтобы всю прошлую неделю держать в мыслях вполне неплохие шансы побороться против шотландского «Хартса», «Кривбасс» попал в настоящую беду в виде севильского «Бетиса» - одного из теневых фаворитов Лиги конференций, который из-за седьмой строчки по итогам прошлого сезона Ла Лиги был вынужден стартовать еще в квалификации.

Преимущество команды Мануэля Пеллегрини вообще не обсуждалось перед первой игрой, поэтому даже тот факт, что соперники приехали в Кошице играть далеким от основного составом, до этого на прошлых выходных сыграв вничью против известной нам каталонской «Жироны» (1:1), не помешал севильцам иметь уверенность в итоговом результате. Проблема еще и в том, что эта вера в неизбежность наступления трудных ситуаций имела влияние и на «Кривбасс», поэтому игра у него, мягко говоря, не пошла.

Еще и ошибка голкипера Клищука произошла на 13 минуте, когда он перевел дальний выстрел от Алтимиры с правого фланга точно на ногу Авилы вблизи ворот, и соперник этим воспользовался. Это еще мы не говорим о том, что вменяемые атаки на чужие ворота номинальные хозяева начали проводить лишь ближе к перерыву, но их фактически без голевых моментов легко отбросили назад и снова началась та самая испанская песня.

Что было главной чертой этой игры, так это то, что одна из команд четко понимала свое огромное преимущество по классу над соперниками, но все равно что-то там пыталась придумать интересное, чтобы порадовать тот малочисленный сектор фанатов, которые преодолели немалый путь. А что предлагал «Кривбасс» своим болельщикам и вообще украинцам, которые смотрели на эту игру? Оставим этот вопрос без ответа, потому что он и без того очевиден.

Один дальний удар от Кузыка в руки вратаря за второй тайм - это все, что смог криворожский коллектив. По большому счету, больше говорить ничего об игре хозяев не нужно. А «Бетис» тем временем вторым голом закрыл не только все вопросы в этой игре, но и в дуэли в целом, потому что с той легкостью, с которой дали во время контратаки пробить с правого фланга штрафной Родри, даже в УПЛ не каждая команда может забивать.

Ответный матч состоится ровно через неделю на поле севильского «Бетиса».

Лига конференций. Плей-офф квалификации. Первый матч.

«Кривбасс» – «Бетис» – 0:2

Голы: Авила (13), Родри (62)

Предупреждения: Аду (43) – Эззальзули (33)

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецков (Драмбаев, 65), Романчук, Бандейра, Бизимана, Вакулко (Кожушко, 78), Соса (Поэ, 46), Лунев (Микитишин, 46), Кузык, Аду (Твердохлеб, 70)

«Бетис»: Руй Силва, Перро (Родригес, 73), Натан, Льоренте, Бельерин, Альтимира (В.Карвалью, 87), Кардосо (Марк Рока, 63), Эззальзули, Фекир (Лосада, 63), Родри, Авила (Диао, 63)

Арбитр: Арда Кардешлер (Турция)

Стадион «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия)

КРИВБАСС – БЕТИС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА