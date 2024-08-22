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Лига конференций Квалификация
Кривбасс
22.08.2024 21:00 – FT 0 : 2
Бетис
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Лига конференций
22 августа 2024, 22:52 | Обновлено 22 августа 2024, 23:47
2835
62

Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче

Криворожцы не смогли остановить представителя Ла Лиги

22 августа 2024, 22:52 | Обновлено 22 августа 2024, 23:47
2835
62
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
ФК Кривбасс

Очередную неделю еврокубковых квалификаций для Украины накануне не удалось открыть победой киевскому «Динамо», поэтому судьба нашего общего коэффициента в рейтинге УЕФА зависела от выступлений криворожского «Кривбасса». Однако гораздо более радужными были бы предчувствия у болельщиков, если бы команда Юрия Вернидуба неделю назад преодолела барьер в виде чешской «Виктории» Пльзень в третьем раунде отбора в Лигу Европы.

Потому что вместо того, чтобы всю прошлую неделю держать в мыслях вполне неплохие шансы побороться против шотландского «Хартса», «Кривбасс» попал в настоящую беду в виде севильского «Бетиса» - одного из теневых фаворитов Лиги конференций, который из-за седьмой строчки по итогам прошлого сезона Ла Лиги был вынужден стартовать еще в квалификации.

Преимущество команды Мануэля Пеллегрини вообще не обсуждалось перед первой игрой, поэтому даже тот факт, что соперники приехали в Кошице играть далеким от основного составом, до этого на прошлых выходных сыграв вничью против известной нам каталонской «Жироны» (1:1), не помешал севильцам иметь уверенность в итоговом результате. Проблема еще и в том, что эта вера в неизбежность наступления трудных ситуаций имела влияние и на «Кривбасс», поэтому игра у него, мягко говоря, не пошла.

Еще и ошибка голкипера Клищука произошла на 13 минуте, когда он перевел дальний выстрел от Алтимиры с правого фланга точно на ногу Авилы вблизи ворот, и соперник этим воспользовался. Это еще мы не говорим о том, что вменяемые атаки на чужие ворота номинальные хозяева начали проводить лишь ближе к перерыву, но их фактически без голевых моментов легко отбросили назад и снова началась та самая испанская песня.

Что было главной чертой этой игры, так это то, что одна из команд четко понимала свое огромное преимущество по классу над соперниками, но все равно что-то там пыталась придумать интересное, чтобы порадовать тот малочисленный сектор фанатов, которые преодолели немалый путь. А что предлагал «Кривбасс» своим болельщикам и вообще украинцам, которые смотрели на эту игру? Оставим этот вопрос без ответа, потому что он и без того очевиден.

Один дальний удар от Кузыка в руки вратаря за второй тайм - это все, что смог криворожский коллектив. По большому счету, больше говорить ничего об игре хозяев не нужно. А «Бетис» тем временем вторым голом закрыл не только все вопросы в этой игре, но и в дуэли в целом, потому что с той легкостью, с которой дали во время контратаки пробить с правого фланга штрафной Родри, даже в УПЛ не каждая команда может забивать.

Ответный матч состоится ровно через неделю на поле севильского «Бетиса».

Лига конференций. Плей-офф квалификации. Первый матч.

«Кривбасс» – «Бетис» – 0:2

Голы: Авила (13), Родри (62)

Предупреждения: Аду (43) – Эззальзули (33)

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецков (Драмбаев, 65), Романчук, Бандейра, Бизимана, Вакулко (Кожушко, 78), Соса (Поэ, 46), Лунев (Микитишин, 46), Кузык, Аду (Твердохлеб, 70)

«Бетис»: Руй Силва, Перро (Родригес, 73), Натан, Льоренте, Бельерин, Альтимира (В.Карвалью, 87), Кардосо (Марк Рока, 63), Эззальзули, Фекир (Лосада, 63), Родри, Авила (Диао, 63)

Арбитр: Арда Кардешлер (Турция)

Стадион «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия)

КРИВБАСС – БЕТИС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 62
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Андрей⚒️
17.05.2024
Слова вице президента кривбаса Гагарина:
«Если просто верить в фактор Вернидуба в еврокубках-то до добра это не доведёт»
Также он 21.08.2024
«У Бетиса есть игроки, а у нас Вернидуб»
Идиот…
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+10
Андрей⚒️
Ещё слова идиота Гагарина:
Может, количество наших представителей в еврокубках сейчас чуть-чуть не соответствует реальному положению дел? Кто-то зарабатывает баллы, которые потом делятся на пять. Может быть, лучше мы будем зарабатывать баллы, которые будут делиться на три? Вы понимаете, о чем я?Максимальное количество команд в еврокубках сейчас не должно быть самоцелью. Попасть в еврокубки только для того, чтобы кричать, что мы побывали в Европе?» – сказал Гагарин.
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+9
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Boodya
Хтось на щось інше сподівався?
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+7
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Тим Сергей
закономерно.
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+7
Jugger54
Ну ничего, наконец-то 4 команды со след.года и с самых первых раундов, пора сражаться с достойными соперниками Сан-Марино, Андорры, Фарерами. Вот там покажут мужики как надо, но загадывать не будем, а то у кого-то ножки и там будут трястись
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+5
Сергей Чёрный
Таковы сегодняшние реалии в украинском футболе, без толковых легионеров уровень клубов  значительно снизился и показал что детский футбол сугубо бизнес , нет толковых игроков .
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+4
Fitness.sports
Ещё минус команда в еврокубках. Ответную можно не играть игру.
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Макс Максов
Ну прогнозовано, нажаль... 
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+4
zzg77
Дуже багато помилок!
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+3
kadaad
Кто-то сомневался, что Кривбасс проиграет?
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+1
Vbolivalnyk-Peter
Давайте будемо дивитися правді в очі: Навіть наші горе-експерти, заявляючи, що Кривбас має якісь (по замовчуванню примарні) шанси на контратаках тчт щось подібне, насправді просто намагалися зробити собі трохи більше авторитету (хоча по факту їм це навряд чи вдалося, як були некомпетентними, так і в черговий раз це і підтвердилося (як то кажуть не "влізло")), хоча і прекрасно розуміли, що шанси бодай на нічию в одній з двох ігор стрімко наближаються до "0 %"...  
Навіть якщо Кривбас здобув 3 місце в УПЛ в чесній боротьбі без залучення адмінресурсу (поза межами Футбольного поля в т.ч.) (В чому в мене особистих великі сумніви), їх рівень проти команди, яка незадовго до останніх турів змагалася за зону ЛЧ в Примері - це землі і небо, нажаль не на нашу користь...
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+1
Игорь
Ну тут ещё до матча было очевидно,что с Бетисом тягаться не вариант 
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+1
Лига
Второй сезон остаётся два клуба после квалиф это жесть , ну такие реалии еб_ные минусовые пи_доры понятно что подставили своим банкрутством  ну пошли они на х_й их уже нет, пусть еб_ное уаф с андрюшей бобмбит письмами ,просьбами ,что бы в этом сезоне делилось на 4 команды в стране война ,какой ещё нужен для продажного уефа форс мажор  это уефа два года подряд петухам рашиским 4,333  добавляет в конце сезона в коф, могут в конце и этого добавить, так они п__доры вообще не играют
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0
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Richard Lewis
То що? В якому груповому етапі, якого єврокубку там вчора зібрався грати Вакулко? 
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0
etorfine
Класна гра від вернидуба, молодець, росте тренер, ще трошки..
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-1
naverland
Как и говорил раньше у нас лимит должен быть 2 команды в Еврокубках. Так сможем больше очков получить. Толку от колхоза?ни одна из 3-х других даже в ничью не сыграли. 
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-3
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Remark
Ну нічо. Ще є матч відповідь. Там і дамо … перцю!
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-4
Игорь
Хоть на Иско посмотрели
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
а у Ворсклы больше опыта, могли бы сегодня отобрать очки у лалиговского середняка
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-5
SenkivLGBT
Немного не хватило...Юра скажет,что виноваты все 
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-5
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