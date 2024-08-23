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Лига конференций Квалификация
Кривбасс
22.08.2024 21:00 – FT 0 : 2
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
23 августа 2024, 00:45 | Обновлено 23 августа 2024, 00:53
213
0

ВЕРНИДУБ: «Понравилось: ребята играли в футбол, а не сидели в защите»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Бетиса» в Q4 ЛК

23 августа 2024, 00:45 | Обновлено 23 августа 2024, 00:53
213
0
ВЕРНИДУБ: «Понравилось: ребята играли в футбол, а не сидели в защите»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб после первого матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 против испанского «Бетиса» (0:2) прокомментировал игру на пресс-конференции:

– Трудно что-то комментировать. Тем более, мы проиграли 0:2. Нам противостоял очень хороший конкурент. Мощный соперник из одной из топ-5 европейских лиг – Ла Лиги. Матч был для нас трудным. Но мне понравилось то, что ребята все равно играли. Не сидели в защите, а действительно играли. Матч получился интересным: и соперник атаковал, и мы. Разница только в том, что у «Бетиса» где-то больше мастерства. Поэтому они и забили два неплохих гола и победили.

Будем готовиться к следующим матчам. Сейчас через два дня у нас игра с «Ингульцем» в УПЛ в Кривом Роге. Надо спокойно все проанализировать. Я сказал ребятам, что такие матчи должны доставлять удовольствие. Ведь поединки с европейскими командами нас учат, меня и игроков, к чему нужно стремиться в дальнейшем. Если будешь добросовестно работать и делать все как нужно, то ты обязательно добьешься каких-то вершин. По-другому никак.

– «Кривбасс» провел уже два матча в Кошице. Как вам поддержка наших болельщиков?

– Мне все очень понравилось. Я благодарен каждому и каждому, кто нас поддерживал и болел. Их поддержка – это класс. Для команды это огромный стимул. То, что мы проиграли – просим прощения. Но, согласитесь, и соперники нам достались не очень легкие: что Виктория, Бетис. Мы все равно делали все, чтобы добиться положительного результата. Но, стоит признать, на сегодняшний день – мы где-то слабее этих соперников.

Нам есть к чему стремиться. Другого пути нет: только труд и тренировка. Тогда мы действительно чего-нибудь достигнем. Благодарю своих футболистов за эти матчи, мне нечего им сказать плохого. Очень надеюсь, что после этих еврокубковых поединков мы станем лучше играть в УПЛ. Ведь такие матчи должны быть толчком для каждого из них, а также для меня как для тренера.

ВИДЕО. Пресс-конференцию Юрия Вернидуба после матча Кривбасса против Бетиса

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Родри (Бетис).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Авила (Бетис).
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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Кривбасс - Бетис Юрий Вернидуб пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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