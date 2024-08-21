В четверг, 22 августа, состоится первый матч плей-офф за выход в групповой раунд Лиги конференций, в котором встретятся «Кривбасс» и «Бетис». Поединок пройдет в Кошице (Словакия) на Кошицкой футбольной арене. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Криворожский клуб начал выступления на евроарене с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где команда Юрия Вернидуба проиграла двухматчевое противостояние чешской «Виктории Пльзень». В новом сезоне Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» провел» три матча, одержав 2 победы и потерпев 1 поражение. В минувший уик-энд криворожцы в гостях обыграли «Верес» со счетом 2:0. «Бетис» несколько дней назад стартовал в Ла Лиге, сыграв вничью с «Жироной» (1:1). Букмекеры считают явным фаворитом противостояния севильскую команду, но будем надеяться, что подопечные Вернидуба смогут удивить и соперников, и болельщиков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Бетис», за которой можно следить в украинской версии сайта.