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Кривбасс
22.08.2024 21:00 - : -
Бетис
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21 августа 2024, 17:06 | Обновлено 21 августа 2024, 17:07
254
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Кривбасс – Бетис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

С надеждой на чудо. И на наш характер

21 августа 2024, 17:06 | Обновлено 21 августа 2024, 17:07
254
1
Кривбасс – Бетис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

22 августа в словацком Кошице в рамках четвертого раунда квалификации Лиги конференций «Кривбасс» сыграет первый поединок против испанского «Бетиса». Начало встречи – в 21.00 по киевскому времени.

Кривбасс

Нынешнюю еврокампанию наш бронзовый призер начинал «этажом» выше – с квалификации Лиги Европы. Однако чешская «Виктория» оказалась непреодолимым барьером для подопечных Юрия Вернидуба: поражения в обеих матчах (1:2 и 0:1).

И хотя местами «Кривбасс» продемонстрировал содержательную игру в противостоянии с бронзовым призером минувшего чемпионата Чехии, склонить чашу весов в свою пользу нашей команде не удалось.

Теперь придется попытать счастья в квалификации Лиги конференций. Однако в случае неудачи на сей раз у «Кривбасса» не будет запасного аэродрома: проигравший дуэль вылетает из еврокубков.

На минувших выходных команда Вернидуба провела матч третьего тура УПЛ. «Кривбасс» гостил у «Вереса». И победил 2:0. Таким образом, криворожане немного подсластили свою горечь от крупного поражения в предыдущем туре – от «Карпат». Да и от вылета от «Виктории».

Накануне поединка против «Бетиса» криворожский клуб обратился с официальным запросом в УЕФА по поводу замены арбитра в предстоящем еврокубковом матче. Дело в том, что турецкий рефери Арда Кардешлер, назначенный на матч «Кривбасс» – «Бетис», недавно обслуживал «братский» поединок рашистов и сборной Сербии. «Кривбасс» посчитал возмутительным факт назначения на игру судью, запятнавшего себя сотрудничеством с россией. Пока что ответа от УЕФА не последовало.

Что касается лазарета «Кривбасса», то вне игры по причине травм Якимец и Твердохлиб.

Кроме того, клуб прекратил сотрудничество «по взаимному согласию» с Снурницыным, которого подписали нынешним летом.

Бетис

«Хороший и мощный соперник. Они играют в несколько иной футбол – контроль мяча, передачи. Будет неплохая игра, я думаю интересная», – так отозвался о сопернике главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб. И добавил: «где бы я ни работал, всегда попадаются такие сложные оппоненты».

Да уж, более сложного жребия для нашего бронзового призера на решающей фазе борьбы за групповой турнир Лиги конференций сложно и представить. Уже сам факт соперника из испанского элитного дивизиона говорит сам за себя. Ну, мы все наслышаны о последних достижениях испанского футбола – и клубного, и на уровне сборных.

Возглавляет команду из Севильи настоящий гуру тренерского цеха – чилиец Мануэль Пеллегрини. В свое время этот специалист возглавлял сильнейшие клубы мира – «Реал» и «Манчестер Сити». Сейчас пытается вывести на новый уровень команду из столицы Андалусии.

В составе «Бетиса» – много известных игроков. Известных в широком понятии этого слова. В частности, цвета команды защищают Эктор Бельерин, Марк Бартра, Иско, Вильям Карвалью, Хуанми, Набиль Фекир.

Да что там говорить, если один Пабло Форнальс, полузащитник «зелено-белых», оценивается примерно столько же, как и все футболисты нынешнего «Кривбасса» (в районе 15 миллионов евро).

В нынешнее трансферное окно «Бетис» был весьма активным на рынке. Команду покинули аж девять игроков. Наиболее ощутимой потерей можно считать переезд в АПЛ Риада, за которого «Кристалл Пэлас» выложил 14 миллионов евро.

А в целом на продажах нынешним летом «Бетис» заработал свыше 35 миллионов.

А вот на приобретение новых игроков потратился на 22 миллиона. Однако трансферная кампания «Бетиса» еще не завершена. Севильский клуб хочет арендовать у «Барсы» Роке. Засматриваются андалусийцы и на форварда «Динамо» Ваната.

В нынешнем сезоне подопечные Пеллегрини провели пока что лишь один официальный поединок. В дебютном туре нового чемпионата Испании «Бетис» дома разошелся результативной ничьей с «Жироной» – 1:1.

Несмотря на итоговое равновесие, игра прошла под аккомпанемент подопечных чилийского Маэстро. «Жироне» явно повезло, что удалось заработать хотя бы очко.

История противостояний

Доселе еврокубковые пути соперников не пересекались.

Прогноз

Соперник – хуже не придумаешь. И при всем уважении к нашей команде, нужно отметить, что «Бетис» – «птица» иного полета. Это признал и наставник криворожан. Так что «Кривбасс» будет аутсайдером этого противостояния.

Тем не менее, шанс на удачу, на чудо, на характер у команды Вернидуба остается. Когда андердогу терять уже нечего, порой фавориты оказываются в пролете. Рискнем предположить, что встреча закончится вничью.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецьков, Романчук, Дибанго, Бизимана, Вакулко, Кузык, Лунев, Соса, Аду

«Бетис»: Силва, Перро, Льоренте, Бартра, Соболи, Рокко, Карвалью, Руибаль, Хуанми, Форнальс, Фекир.

22 августа, четверг

Кривбасс – Бетис
Кошице. «Кошицкая футбольная арена». 21:00
ТВ-трансляция на УПЛ ТВ
Арбитр: Арда Кардешлер (Турция)
КРИВБАСС – БЕТИС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:1

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Андрій Заліщук
Бетіс Фора -1.5, все інше важатиметься дивом
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