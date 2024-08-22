22 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и испанская команда «Бетис».

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Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 29 августа в испанской Севилье.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Кривбасса и Бетиса

Кривбас – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Чими Авила, 13 мин

ГОЛ! 0:2. Родри Санчес, 62 мин