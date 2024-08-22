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Лига конференций
22 августа 2024, 22:15 | Обновлено 22 августа 2024, 22:40
692
0

Кривбас – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций

22 августа 2024, 22:15 | Обновлено 22 августа 2024, 22:40
692
0
Кривбас – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кривбасс

22 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и испанская команда «Бетис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 29 августа в испанской Севилье.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Кривбасса и Бетиса

Кривбас – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Чими Авила, 13 мин

ГОЛ! 0:2. Родри Санчес, 62 мин

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Кривбасс - Бетис видео голов и обзор Чими Авила
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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