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Лига Европы Квалификация
Рапид Вена
29.08.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 августа 2024, 15:59 | Обновлено 29 августа 2024, 16:38
104
0

Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 29 августа в 22:00

29 августа 2024, 15:59 | Обновлено 29 августа 2024, 16:38
104
0
Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Брага

29 августа на стадионе Альянц в Вене пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором Рапид Вена встретится с Брагой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рапид Вена

Команда Брага имеет славную историю и кучу трофеев. Но в последние годы, даже десятилетия, она находится в густой тени нынешнего флагмана – Ред Булл. Гранд из Зальцбурга оступился в прошлом сезоне, но этим воспользовались не в столице – чемпионом стал Штурм. А зелено-белые ограничились только четвертым местом. Даже его хватило, чтобы отправиться в Лигу Европы.

Рапид уверенно прошел первых соперников в Лыге Европы. Сначала дважды обыграла Вислу (2:1 в Кракове, 6:1 дома), затем повторил это с Трабзонспором (1:0 в Турции, 2:0 на своем поле). В Португалии в матче с Брагой Рапид открыл счет в середине первого тайма. Хотя в итоге все-таки хозяева выиграли (2:1), в этой паре интрига жива.

Брага

Клуб Брага прыгнул выше головы в позапрошлом сезоне, забравшись на третье место в Примейре. В итоге осенью 2023 года архиепископы играли в Лиге чемпионов и, заняв в группе третье место, перешли в плей-оф Лиги Европы. Но на внутренней арене команда финишировала на более привычной 4-й позиции, на этот раз не подвинув ни одного из троицы главных грандов.

Так что подопечные Даниэля Перрейры сразу стартовали в менее рейтинговом еврокубке – Лиге Европы. Сначала Брага разобралась с Маккаби Петах-Тиква, выиграв обе встречи с общим счетом 7:0. В матче с Серветтом Браге не удалось забить дома, матч закончился нулевой ничьей. А в Швейцарии выиграла Брага со счетом 2:1. В домашнем матче с австрийским Рапид португальская команда выиграла в волевом стиле (2:1). Теперь Браге можно и к ничьей свести второй матч на выезде.

Статистика личных встреч

Хотя оба клуба котируются достаточно неплохо и регулярно выступают в еврокубках, между собой они сыграли впервые неделей ранее (2:1 в пользу Браги).

Прогноз

Букмекерская контора GGBET больше верят в португальцев. Но они не особенно ярко проходят квалификацию. Так что, считаем, что достойно показавшие себя австрийцы сумеют не проиграть домашний поединок (коэффициент – 1.60).

Прогноз Sport.ua
Рапид Вена
29 августа 2024 -
22:00
Брага
Рапид не проиграет 1.60 Сделать ставку
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Лига Европы Рапид Вена Брага прогнозы на футбол прогнозы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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