Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин

Состоялась вторая половина матчей второго раунда женского одиночного разряда на Открытом чемпионата США по теннису. В четверг по местному времени на корты вышла верхняя часть сетки, где не было украинок.

Четвертая сеяная Елена Рыбакина не смогла выйти на матч из-за травмы, финалистка 2016 года Каролина Плишкова травмировалась в первом гейме поединка с Жасмин Паолини. Каролина Мухова остановила двукратную чемпионку Наоми Осаку.

US Open 2024. Второй круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Эна Шибахара [Q] – 6:0, 6:1

Анастасия Павлюченкова [25] – Элизабетта Коччаретто – 5:7, 6:1, 6:2

Эшлин Крюгер – Мирра Андреева [21] – 6:1, 6:4

Людмила Самсонова [16] – Мария Боузкова – 3:6, 7:6(1), 6:3

Сара Эррани – Кэролайн Доулхайд – 7:5, 7:5

Диана Шнайдер [18] – Клара Таусон – 6:4, 6:4

Джессика Бузас Манейро – Кэти Бултер [31] – 7:5, 7:5

Джессика Пегула [6] – София Кенин – 7:6(4), 6:3

Джессика Понше [Q] – Елена Рыбакина [4] – техническая победа

Каролин Возняцки – Рената Сарасуа – 6:3, 6:3

Беатрис Хаддад Майя [22] – Сара Соррибес Тормо – 6:2, 6:1

Анна Калинская [15] – Анна Бондар – 6:2, 6:4

Каролина Мухова – Наоми Осака [WC] – 6:3, 7:6(5)

Анастасия Потапова – Варвара Лепченко [Q] – 6:3, 6:4

Юлия Путинцева [30] – Ван Синьюй – 6:1, 7:6

Жасмин Паолини [5] – Каролина Плишкова – 0:0 (отказ)

US Open 2024. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Анастасия Павлюченкова [25]

Эшлин Крюгер – Людмила Самсонова [16]

Сара Эррани – Диана Шнайдер [18]

Джессика Бузас Манейро – Джессика Пегула [6]

Джессика Понше [Q] – Каролин Возняцки

Беатрис Хаддад Майя [22] – Анна Калинская [15]

Каролина Мухова – Анастасия Потапова

Юлия Путинцева [30] – Жасмин Паолини [5]

Нижняя часть сетки

Елена-Габриэла Русе [Q] – Паула Бадоса [26]

Виктория Азаренко [20] – Ван Яфань

Эмма Наварро [13] – Марта Костюк [19]

Элина Свитолина [27] – Коко Гофф [3]

Чжэн Циньвэнь [7] – Юле Нимайер

Донна Векич [24] – Пейтон Стернс

Мэдисон Киз [14] – Элизе Мертенс [33]

Екатерина Александрова [29] – Арина Соболенко [2]