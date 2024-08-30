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US Open
30 августа 2024, 07:56 | Обновлено 30 августа 2024, 08:02
171
0

Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин

Четвертая сеяная не смогла продолжить турнир

30 августа 2024, 07:56 | Обновлено 30 августа 2024, 08:02
171
0
Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова и Наоми Осака

Состоялась вторая половина матчей второго раунда женского одиночного разряда на Открытом чемпионата США по теннису. В четверг по местному времени на корты вышла верхняя часть сетки, где не было украинок.

Четвертая сеяная Елена Рыбакина не смогла выйти на матч из-за травмы, финалистка 2016 года Каролина Плишкова травмировалась в первом гейме поединка с Жасмин Паолини. Каролина Мухова остановила двукратную чемпионку Наоми Осаку.

US Open 2024. Второй круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Эна Шибахара [Q] – 6:0, 6:1
Анастасия Павлюченкова [25] – Элизабетта Коччаретто – 5:7, 6:1, 6:2

Эшлин Крюгер – Мирра Андреева [21] – 6:1, 6:4
Людмила Самсонова [16] – Мария Боузкова – 3:6, 7:6(1), 6:3

Сара Эррани – Кэролайн Доулхайд – 7:5, 7:5
Диана Шнайдер [18] – Клара Таусон – 6:4, 6:4

Джессика Бузас Манейро – Кэти Бултер [31] – 7:5, 7:5
Джессика Пегула [6] – София Кенин – 7:6(4), 6:3

Джессика Понше [Q] – Елена Рыбакина [4] – техническая победа
Каролин Возняцки – Рената Сарасуа – 6:3, 6:3

Беатрис Хаддад Майя [22] – Сара Соррибес Тормо – 6:2, 6:1
Анна Калинская [15] – Анна Бондар – 6:2, 6:4

Каролина Мухова – Наоми Осака [WC] – 6:3, 7:6(5)
Анастасия Потапова – Варвара Лепченко [Q] – 6:3, 6:4

Юлия Путинцева [30] – Ван Синьюй – 6:1, 7:6
Жасмин Паолини [5] – Каролина Плишкова – 0:0 (отказ)

US Open 2024. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Анастасия Павлюченкова [25]
Эшлин Крюгер – Людмила Самсонова [16]

Сара Эррани – Диана Шнайдер [18]
Джессика Бузас Манейро – Джессика Пегула [6]

Джессика Понше [Q] – Каролин Возняцки
Беатрис Хаддад Майя [22] – Анна Калинская [15]

Каролина Мухова – Анастасия Потапова
Юлия Путинцева [30] – Жасмин Паолини [5]

Нижняя часть сетки

Елена-Габриэла Русе [Q] – Паула Бадоса [26]
Виктория Азаренко [20] – Ван Яфань

Эмма Наварро [13] – Марта Костюк [19]
Элина Свитолина [27] – Коко Гофф [3]

Чжэн Циньвэнь [7] – Юле Нимайер
Донна Векич [24] – Пейтон Стернс

Мэдисон Киз [14] – Элизе Мертенс [33]
Екатерина Александрова [29] – Арина Соболенко [2]

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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