Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин
Четвертая сеяная не смогла продолжить турнир
Состоялась вторая половина матчей второго раунда женского одиночного разряда на Открытом чемпионата США по теннису. В четверг по местному времени на корты вышла верхняя часть сетки, где не было украинок.
Четвертая сеяная Елена Рыбакина не смогла выйти на матч из-за травмы, финалистка 2016 года Каролина Плишкова травмировалась в первом гейме поединка с Жасмин Паолини. Каролина Мухова остановила двукратную чемпионку Наоми Осаку.
US Open 2024. Второй круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Эна Шибахара [Q] – 6:0, 6:1
Анастасия Павлюченкова [25] – Элизабетта Коччаретто – 5:7, 6:1, 6:2
Эшлин Крюгер – Мирра Андреева [21] – 6:1, 6:4
Людмила Самсонова [16] – Мария Боузкова – 3:6, 7:6(1), 6:3
Сара Эррани – Кэролайн Доулхайд – 7:5, 7:5
Диана Шнайдер [18] – Клара Таусон – 6:4, 6:4
Джессика Бузас Манейро – Кэти Бултер [31] – 7:5, 7:5
Джессика Пегула [6] – София Кенин – 7:6(4), 6:3
Джессика Понше [Q] – Елена Рыбакина [4] – техническая победа
Каролин Возняцки – Рената Сарасуа – 6:3, 6:3
Беатрис Хаддад Майя [22] – Сара Соррибес Тормо – 6:2, 6:1
Анна Калинская [15] – Анна Бондар – 6:2, 6:4
Каролина Мухова – Наоми Осака [WC] – 6:3, 7:6(5)
Анастасия Потапова – Варвара Лепченко [Q] – 6:3, 6:4
Юлия Путинцева [30] – Ван Синьюй – 6:1, 7:6
Жасмин Паолини [5] – Каролина Плишкова – 0:0 (отказ)
US Open 2024. Пары третьего круга
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Анастасия Павлюченкова [25]
Эшлин Крюгер – Людмила Самсонова [16]
Сара Эррани – Диана Шнайдер [18]
Джессика Бузас Манейро – Джессика Пегула [6]
Джессика Понше [Q] – Каролин Возняцки
Беатрис Хаддад Майя [22] – Анна Калинская [15]
Каролина Мухова – Анастасия Потапова
Юлия Путинцева [30] – Жасмин Паолини [5]
Нижняя часть сетки
Елена-Габриэла Русе [Q] – Паула Бадоса [26]
Виктория Азаренко [20] – Ван Яфань
Эмма Наварро [13] – Марта Костюк [19]
Элина Свитолина [27] – Коко Гофф [3]
Чжэн Циньвэнь [7] – Юле Нимайер
Донна Векич [24] – Пейтон Стернс
Мэдисон Киз [14] – Элизе Мертенс [33]
Екатерина Александрова [29] – Арина Соболенко [2]
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