US Open29 августа 2024, 22:33 | Обновлено 29 августа 2024, 22:45
605
0
Четвертая ракетка мира снялась с US Open перед матчем второго раунда
Елена Рыбакина не вышла на поединок против соперницы из квалификации
29 августа 2024, 22:33 | Обновлено 29 августа 2024, 22:45
605
0
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с US Open 2024.
В матче второго раунда она должна была сыграть против француженки Джессики Понше (№143 WTA), но не вышла на матча.
Понше, которая стартовала в квалификации, впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира Grand Slam. Там она сразится с победительницей матча Каролин Возняцки – Рената Сарасуа.
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