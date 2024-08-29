Четвертая ракетка мира снялась с US Open перед матчем второго раунда

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с US Open 2024.

В матче второго раунда она должна была сыграть против француженки Джессики Понше (№143 WTA), но не вышла на матча.

Понше, которая стартовала в квалификации, впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира Grand Slam. Там она сразится с победительницей матча Каролин Возняцки – Рената Сарасуа.