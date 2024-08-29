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US Open
29 августа 2024, 22:33 | Обновлено 29 августа 2024, 22:45
605
0

Четвертая ракетка мира снялась с US Open перед матчем второго раунда

Елена Рыбакина не вышла на поединок против соперницы из квалификации

29 августа 2024, 22:33 | Обновлено 29 августа 2024, 22:45
605
0
Четвертая ракетка мира снялась с US Open перед матчем второго раунда
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с US Open 2024.

В матче второго раунда она должна была сыграть против француженки Джессики Понше (№143 WTA), но не вышла на матча.

Понше, которая стартовала в квалификации, впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира Grand Slam. Там она сразится с победительницей матча Каролин Возняцки – Рената Сарасуа.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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