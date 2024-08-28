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  4. Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 21:00 |
2288
2

Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?

У владельца «Колоса» с игроками клуба возник конфликт

28 августа 2024, 21:00 |
2288
2
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
ФК Колос

Владельца «Колоса» Андрей Засуха недоволен игрой своего клуба. На старте сезона УПЛ команда из Ковалевки набрали лишь два очка и вылетели из розыгрыша Кубка Украины.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Засуха пригрозил игрокам клуба финансовыми санкциями. Владелец «Колоса» может полностью отменять премия футболистам и уменьшить им зарплату на 50%, если команда будет проигрывать два матча за месяц.

Ранее сообщалось, что «Колос» разорвет контракт с экс-игроком сборной Украины.

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Андрей Засуха Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу финансы
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Lesovij7
Состав хороший, а результата нету 
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Cityzen83
То тренера поміняй! І буде тобі радість. Фізрук команду тренує.
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