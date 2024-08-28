Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
У владельца «Колоса» с игроками клуба возник конфликт
Владельца «Колоса» Андрей Засуха недоволен игрой своего клуба. На старте сезона УПЛ команда из Ковалевки набрали лишь два очка и вылетели из розыгрыша Кубка Украины.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Засуха пригрозил игрокам клуба финансовыми санкциями. Владелец «Колоса» может полностью отменять премия футболистам и уменьшить им зарплату на 50%, если команда будет проигрывать два матча за месяц.
Ранее сообщалось, что «Колос» разорвет контракт с экс-игроком сборной Украины.
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