Колос разорвет контракт с экс-игроком сборной Украины. Известна причина

Ковалевский «Колос» расторгнет контракт с украинским полузащитником Игорем Харатиным, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, сейчас стороны согласовывают условия прекращения сотрудничества по соглашению сторон.

Причина расставания клуба и 29-летнего экс-футболиста национальной сборной Украины (4 игры) - недоразумение с тренерским штабом команды.

Игорь Харатин присоединился к «Колосу» в июле 2024 года и за это время успел провести лишь 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не сумев отличиться результативными действиями.