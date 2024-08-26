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  4. Колос разорвет контракт с экс-игроком сборной Украины. Известна причина
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 12:12 | Обновлено 26 августа 2024, 12:29
692
0

Колос разорвет контракт с экс-игроком сборной Украины. Известна причина

Игорь Харатин провел за клуб всего 3 матча

26 августа 2024, 12:12 | Обновлено 26 августа 2024, 12:29
692
0
Колос разорвет контракт с экс-игроком сборной Украины. Известна причина
ФК Колос. Игорь Харатин

Ковалевский «Колос» расторгнет контракт с украинским полузащитником Игорем Харатиным, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, сейчас стороны согласовывают условия прекращения сотрудничества по соглашению сторон.

Причина расставания клуба и 29-летнего экс-футболиста национальной сборной Украины (4 игры) - недоразумение с тренерским штабом команды.

Игорь Харатин присоединился к «Колосу» в июле 2024 года и за это время успел провести лишь 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не сумев отличиться результативными действиями.

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Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Gargantua81
да Поздееву там тоже не долго осталось.
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