Украина. Премьер лига26 августа 2024, 12:12 | Обновлено 26 августа 2024, 12:29
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Колос разорвет контракт с экс-игроком сборной Украины. Известна причина
Игорь Харатин провел за клуб всего 3 матча
26 августа 2024, 12:12 | Обновлено 26 августа 2024, 12:29
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Ковалевский «Колос» расторгнет контракт с украинским полузащитником Игорем Харатиным, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, сейчас стороны согласовывают условия прекращения сотрудничества по соглашению сторон.
Причина расставания клуба и 29-летнего экс-футболиста национальной сборной Украины (4 игры) - недоразумение с тренерским штабом команды.
Игорь Харатин присоединился к «Колосу» в июле 2024 года и за это время успел провести лишь 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не сумев отличиться результативными действиями.
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Комментарии 1
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да Поздееву там тоже не долго осталось.
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