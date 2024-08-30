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Премьер-лига
Рух Львов
30.08.2024 18:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 15:45 | Обновлено 30 августа 2024, 16:21
330
3

Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Не слишком стабильный «Рух» должен все же набрать три очка, если Кобин что-то не придумает

30 августа 2024, 15:45 | Обновлено 30 августа 2024, 16:21
330
3
Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 30 августа, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и петровский «Ингулец». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.

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«Рух»

«Рух», отправив на Олимпиаду в Париж своих игроков, получил право не играть первый тур УПЛ, когда это предполагал календарь, а перенести эту игру на позже, чем и воспользовался. Таким образом, чемпионат для львовян начался со второго тура, в котором была разгромлена «Оболонь».

Та победа оказалась очень легкой. Возможно, поверив в свои силы и даже забив первыми, «руховцы» расслабились в матче против ЛНЗ и пропустили трижды. А может, злую шутку сыграла короткая скамейка запасных, поскольку игроков, если не считать дублеров из юношеской команды, едва собралось на основной состав.

Правда, уже следующую игру «рух» играл против луганской «Зари» тем же составом, хоть и восстановились некоторые футболисты. И снова результат стал неожиданным – была разгромлена «Заря» со счетом 3:0, в результате чего тренер Юрий Коваль подал в отставку, а пока будет заниматься с командой бывший футболист «Ингульца» Младен Бартулович.

Разыгрался нападающий Игорь Краснопир, который имеет много голевых моментов, которые ему и создает команда, и он сам их выгрызает, забив уже дважды. Пропустит игру Клайвер, вышедший на замену в матче против «Зари», он очень старался и на эмоциях получил два «горчичника».

«Ингулец»

Результаты «Ингульца» гораздо скромнее, но за четыре матча в пассиве только одно поражение. В стартовом туре «казаки» играли против как раз «Зари» и уступили. А после этого последовали ничьи.

Что интересно, подопечные Кобина сумели отобрать очки и у житомирского «Полесья», и у криворожского «Кривбасса» – клубов, которые явно не отстают в нашем футболе (еще бы в еврокубакх так, а то с этим у подопечных Ашура и Вернидуба вышло так себе в международной кампании).

Также «Ингульцу» удалось сыграть вничью с ковалевским «Колосом», в матче команды не забивали.

В общем «Ингулец» играет так, как от него и ожидали – борется, выгрызает очки, старается, терпит, можно сказать, мучается на поле ради результата. Посмотрим, будут ли устраивать такие результаты и такая игра президента клуба.

Статистика встреч

Интересно, что больше побед одержал «Ингулец» (три против двух), но разница мячей лучше у «Руха» (восемь забитых против семи). Пять матчей между командами закончились вничью.

Ориентировочные составы

«Рух»: Ледвий – Рунич, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский, Притула – Квасница, Федор, Карабин – Краснопир

«Ингулец»: Паламарчук – Дубилей, Шершень, Малыш, Мельничук – Петько, Пятов – Белоцерковец, Волохатый, Богунов – Козак

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем, что «Рух» сумеет забить быстрый мяч и затем методично дожать соперника, не удивимся и разгрому.

30 августа, пятница

«Рух» – «Ингулец»
Львов. «Арена Львов». 18:00
ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
РУХ ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 3:1

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9
2 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
3 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7
4 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
5 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
6 Рух Львов 3 2 0 1 8 - 3 6
7 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
8 Заря 4 2 0 2 4 - 6 6
9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6
10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 4 0 3 1 3 - 4 3
14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3
15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2
16 Оболонь 4 0 1 3 2 - 12 1
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Рух Львов
30 августа 2024 -
18:00
Ингулец
Победа Руха с форой -1,5 2.79 Сделать ставку
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Рух Львов Ингулец Рух - Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Oleg Dykyy
Цікаво, хто на спорт.уа формує таблицю розташування команд. При однаковій кількості балів, іде різниця забитих і пропущених. З математикою погано чи щось інше?
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Citrullus lanatus
У Ингульца 5-й подряд выезд. Они  там газон меняют или шо?)
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0
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