Шоковая 15-минутка. Рух во Львове разгромил Ингулец

Во Львове завершился матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между местным Рухом и Ингульцом из Петрово.

До стартового свистка фаворитами встречи были львовяне. После первого тайма они свой статус подтверждали, ведя в счете 1:0, благодаря голу Ярослава Карабина на 14-й минуте. И развитие событий на поле до перерыва полностью подтверждало имеющийся результат – соперники были достойны друг друга и по многим показателями демонстрировали паритетную силу.

Однако первые четверть часа второго тайма получились для футболиста Ингульца шоковыми. Мяч сразу 4 раза побывал в их воротах, а Рух довел свою фору до разгромной. Голы Ильи Квасницы, дубль Игоря Краснопира и точный удар в исполнении Виталия Холода сделали счет 5:0 в пользу львовян.

Все остальное, что происходило на поле после 61-й минуты поединка, было уже просто формальностью.

Победив, Рух с 9 очками поднялся на 2-е место. У Ингульца 13-я позиция в таблице УПЛ и 3 пункта в активе.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Рух» – «Ингулец» – 5:0

Голы: Карабин (14), Квасница (47), Краснопир (51, 60), Холод (56)

Предупреждения: Дидык (35) - Мельничук (18)

«Рух»: Ледвий, Холод, Дидык (Товарницкий, 64), Роман, Сыч, Пидгурский (Слюсар, 77), Федор (Русяк, 77), Притула (Рунич, 64), Квасница, Карабин (Семотюк, 72), Краснопир.

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук (Мысык, 62), Шершень (Виливальд, 76), Малыш, Белоцерковец, Лисняк (Могильный, 76), Пятов, Волохатый, Пушкарев (Сад, 62), Козак, Резепов (Кисленко, 84).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА