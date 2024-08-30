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Премьер-лига
Рух Львов
30.08.2024 18:00 – FT 5 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 19:59 | Обновлено 30 августа 2024, 20:19
1597
2

Шоковая 15-минутка. Рух во Львове разгромил Ингулец

Гости получили пять безответных голов

30 августа 2024, 19:59 | Обновлено 30 августа 2024, 20:19
1597
2
Шоковая 15-минутка. Рух во Львове разгромил Ингулец
УПЛ

Во Львове завершился матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между местным Рухом и Ингульцом из Петрово.

До стартового свистка фаворитами встречи были львовяне. После первого тайма они свой статус подтверждали, ведя в счете 1:0, благодаря голу Ярослава Карабина на 14-й минуте. И развитие событий на поле до перерыва полностью подтверждало имеющийся результат – соперники были достойны друг друга и по многим показателями демонстрировали паритетную силу.

Однако первые четверть часа второго тайма получились для футболиста Ингульца шоковыми. Мяч сразу 4 раза побывал в их воротах, а Рух довел свою фору до разгромной. Голы Ильи Квасницы, дубль Игоря Краснопира и точный удар в исполнении Виталия Холода сделали счет 5:0 в пользу львовян.

Все остальное, что происходило на поле после 61-й минуты поединка, было уже просто формальностью.

Победив, Рух с 9 очками поднялся на 2-е место. У Ингульца 13-я позиция в таблице УПЛ и 3 пункта в активе.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Рух» – «Ингулец» – 5:0

Голы: Карабин (14), Квасница (47), Краснопир (51, 60), Холод (56)

Предупреждения: Дидык (35) - Мельничук (18)

«Рух»: Ледвий, Холод, Дидык (Товарницкий, 64), Роман, Сыч, Пидгурский (Слюсар, 77), Федор (Русяк, 77), Притула (Рунич, 64), Квасница, Карабин (Семотюк, 72), Краснопир.

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук (Мысык, 62), Шершень (Виливальд, 76), Малыш, Белоцерковец, Лисняк (Могильный, 76), Пятов, Волохатый, Пушкарев (Сад, 62), Козак, Резепов (Кисленко, 84).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9
2 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9
3 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
4 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9
5 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7
6 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
7 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
8 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6
10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3
14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3
15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2
16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1
Полная таблица

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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roman75zpr
Чи висточить в Реброва духу
 Помiтити когось нарешi в "Руху"
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+1
Remark
По ділу коробці передач!
Сподіваюся в них тепер так кожен матч буде.
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