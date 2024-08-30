Шоковая 15-минутка. Рух во Львове разгромил Ингулец
Гости получили пять безответных голов
Во Львове завершился матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между местным Рухом и Ингульцом из Петрово.
До стартового свистка фаворитами встречи были львовяне. После первого тайма они свой статус подтверждали, ведя в счете 1:0, благодаря голу Ярослава Карабина на 14-й минуте. И развитие событий на поле до перерыва полностью подтверждало имеющийся результат – соперники были достойны друг друга и по многим показателями демонстрировали паритетную силу.
Однако первые четверть часа второго тайма получились для футболиста Ингульца шоковыми. Мяч сразу 4 раза побывал в их воротах, а Рух довел свою фору до разгромной. Голы Ильи Квасницы, дубль Игоря Краснопира и точный удар в исполнении Виталия Холода сделали счет 5:0 в пользу львовян.
Все остальное, что происходило на поле после 61-й минуты поединка, было уже просто формальностью.
Победив, Рух с 9 очками поднялся на 2-е место. У Ингульца 13-я позиция в таблице УПЛ и 3 пункта в активе.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур
«Рух» – «Ингулец» – 5:0
Голы: Карабин (14), Квасница (47), Краснопир (51, 60), Холод (56)
Предупреждения: Дидык (35) - Мельничук (18)
«Рух»: Ледвий, Холод, Дидык (Товарницкий, 64), Роман, Сыч, Пидгурский (Слюсар, 77), Федор (Русяк, 77), Притула (Рунич, 64), Квасница, Карабин (Семотюк, 72), Краснопир.
«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук (Мысык, 62), Шершень (Виливальд, 76), Малыш, Белоцерковец, Лисняк (Могильный, 76), Пятов, Волохатый, Пушкарев (Сад, 62), Козак, Резепов (Кисленко, 84).
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
РУХ – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2
|Рух Львов
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|3
|ЛНЗ Черкассы
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10
|Карпаты Львов
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12
|Левый берег
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|15
|Колос К
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
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