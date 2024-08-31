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Премьер-лига
Рух Львов
30.08.2024 18:00 – FT 5 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 04:44 |
22
0

Пономарев объяснил, как Руху удалось отгрузить пять голов Ингульцу в УПЛ

Главный тренер львовской команды прокомментировал победу в 5-м туре чемпионата

31 августа 2024, 04:44 |
22
0
Пономарев объяснил, как Руху удалось отгрузить пять голов Ингульцу в УПЛ
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

30 августа состоялся матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Рух Львов и Ингулец. Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

После завершения встречи главный тренер львовского коллектива Виталий Пономарев прокомментировал уверенную победу своих подопечных:

«Мы одержали разгромную победу, но я не сказал бы, что эта игра складывалась легко для нас. Первый тайм был довольно непростым, ведь «Ингулец» оказывал серьезное сопротивление. Много из того, что мы планировали, нам удалось воплотить на поле, но были моменты, которые нам не удались.

Идеальную игру не сыграет ни одна команда, и ошибки будут всегда, как и сегодня они случались в нашей игре. В середине первого тайма «Ингулец» имел определенное игровое преимущество и в перерыве мы обратили на это внимание. Следует сохранять концентрацию, особенно это касается молодых футболистов. Они не имеют права останавливаться при любом счете и должны двигаться дальше.

В перерыве был мужской разговор в раздевалке и команда хорошо начала второй тайм. Нам удалось быстро забить второй гол. После этого «Ингулец» раскрылся, нам было легче атаковать и создавать моменты. В этот период мы превосходили соперника и реализовали свои возможности возле ворот «Ингульца».

Алексей Товарницкий и Назар Русяк выходили на поле при счете 5:0, поэтому сложно оценить их действия в этой игре. Футболисты проявляют себя в других условиях, когда счет не настолько благоприятный для команды. В то же время у каждого нашего игрока есть шанс сыграть и показать себя на уровне УПЛ. Такую возможность получают те футболисты, которые хорошо проявляют себя в тренировочном процессе.

У нас играет молодежь и хочется, чтобы они до последней минуты выкладывались в каждом матче, несмотря на счет. Футболисты должны соблюдать наши игровые принципы и радовать болельщиков, которые приходят поддерживать команду. Мы должны играть агрессивно, создавать как можно больше моментов у ворот соперника, играть вертикально и демонстрировать футбол, который нравится зрителям.

Во время паузы на матчи сборных мы продолжим тренировки и будем готовиться к следующим матчам. У нас еще есть травмированные игроки, пять футболистов едут в молодежную сборную, поэтому тренировочный процесс нельзя будет назвать полноценным. Но мы будем работать в обычном режиме и будем готовиться к игре с «Ворсклой», – сказал Пономарев.

Видеообзор матча Рух – Ингулец (5:0)

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Рух Львов).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Холод (Рух Львов).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Холод (Рух Львов).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
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Даниил Агарков Источник: ФК Рух Львов
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