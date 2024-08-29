Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Інгулец. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Рух Львов
30.08.2024 18:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 августа 2024, 18:03 | Обновлено 29 августа 2024, 18:19
74
0

Рух – Інгулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией перенесенного матча 5 тура Украинской Премьер-лиги

29 августа 2024, 18:03 | Обновлено 29 августа 2024, 18:19
74
0
Рух – Інгулец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 30 августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и петровский «Ингулец». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Руховцы в трех матчах набрали шесть очков: две победы и поражение. В прошлом туре львовская команда на своем поле разгромила «Зарю» со счетом 3:0. «Ингулец» еще не побеждал в новом чемпионате, один матч проиграв и три встречи завершив вничью. В прошлом туре петровцы поделили очки с «Кривбассом» (1:1). Предыдущая дуэль соперников состоялась в мае 2023 года. Тогда руховцы во Львове разгромили «Ингулец» со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9
2 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
3 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7
4 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
5 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
6 Рух Львов 3 2 0 1 8 - 3 6
7 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
8 Заря 4 2 0 2 4 - 6 6
9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6
10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 4 0 3 1 3 - 4 3
14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3
15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2
16 Оболонь 4 0 1 3 2 - 12 1
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Рух Львов
30 августа 2024 -
18:00
Ингулец
Обе команды забьют - да 2.02 Сделать ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Колос
Александрия – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Ворскла
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29 августа 2024, 07:32 10
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги

Украинский вратарь допустил ошибку на тренировке 

После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
Футбол | 28 августа 2024, 22:24 0
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба

Сербы вылетели из еврокубков

Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Футбол | 28.08.2024, 21:00
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Футбол | 29.08.2024, 13:55
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 29.08.2024, 18:50
Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
29.08.2024, 03:53 5
Теннис
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
28.08.2024, 19:10 1
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Украина впервые в Лиге наций: каким будет дебют нашей волейбольной сборной?
Украина впервые в Лиге наций: каким будет дебют нашей волейбольной сборной?
28.08.2024, 14:55
Волейбол
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
29.08.2024, 06:23 257
Футбол
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
27.08.2024, 23:59 37
Футбол
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
28.08.2024, 17:48 14
Бокс
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем