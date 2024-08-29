Рух – Інгулец. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией перенесенного матча 5 тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 30 августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и петровский «Ингулец». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.
Руховцы в трех матчах набрали шесть очков: две победы и поражение. В прошлом туре львовская команда на своем поле разгромила «Зарю» со счетом 3:0. «Ингулец» еще не побеждал в новом чемпионате, один матч проиграв и три встречи завершив вничью. В прошлом туре петровцы поделили очки с «Кривбассом» (1:1). Предыдущая дуэль соперников состоялась в мае 2023 года. Тогда руховцы во Львове разгромили «Ингулец» со счетом 3:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2
|ЛНЗ Черкассы
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6
|Рух Львов
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|7
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8
|Заря
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10
|Карпаты Львов
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12
|Левый берег
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13
|Ингулец
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|15
|Колос К
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16
|Оболонь
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
18:00
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