В пятницу, 30 августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и петровский «Ингулец». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Руховцы в трех матчах набрали шесть очков: две победы и поражение. В прошлом туре львовская команда на своем поле разгромила «Зарю» со счетом 3:0. «Ингулец» еще не побеждал в новом чемпионате, один матч проиграв и три встречи завершив вничью. В прошлом туре петровцы поделили очки с «Кривбассом» (1:1). Предыдущая дуэль соперников состоялась в мае 2023 года. Тогда руховцы во Львове разгромили «Ингулец» со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9 2 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9 3 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7 4 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7 5 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6 6 Рух Львов 3 2 0 1 8 - 3 6 7 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6 8 Заря 4 2 0 2 4 - 6 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6 10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4 11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4 12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3 13 Ингулец 4 0 3 1 3 - 4 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3 15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2 16 Оболонь 4 0 1 3 2 - 12 1 Полная таблица