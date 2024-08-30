Рух в матче 5-го тура чемпионата Украины уверенно разобрался с командой Ингулец. Хозяева забили пять голов: дубль оформил Краснопир, по голу забили Карабин, Квасница и Холод.

Рух набрал 9 очков, у его соперника осталось три пункта.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Рух» – «Ингулец» – 5:0

Голы: Карабин (14), Квасница (47), Краснопир (51, 60), Холод (56)