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Премьер-лига
Рух Львов
30.08.2024 18:00 – FT 5 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 20:17 |
777
0

Рух – Ингулец – 5:0. Яркая победа львовской команды. Обзор матча

Рух сумел удивить соперника большим количеством голов

30 августа 2024, 20:17 |
777
0
Рух – Ингулец – 5:0. Яркая победа львовской команды. Обзор матча
ФК Рух

Рух в матче 5-го тура чемпионата Украины уверенно разобрался с командой Ингулец. Хозяева забили пять голов: дубль оформил Краснопир, по голу забили Карабин, Квасница и Холод.

Рух набрал 9 очков, у его соперника осталось три пункта.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Рух» – «Ингулец» – 5:0
Голы: Карабин (14), Квасница (47), Краснопир (51, 60), Холод (56)

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Рух Львов).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Холод (Рух Львов).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Холод (Рух Львов).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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