Украина. Премьер лига30 августа 2024, 20:17 |
777
0
Рух – Ингулец – 5:0. Яркая победа львовской команды. Обзор матча
Рух сумел удивить соперника большим количеством голов
30 августа 2024, 20:17 |
777
0
Рух в матче 5-го тура чемпионата Украины уверенно разобрался с командой Ингулец. Хозяева забили пять голов: дубль оформил Краснопир, по голу забили Карабин, Квасница и Холод.
Рух набрал 9 очков, у его соперника осталось три пункта.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур
«Рух» – «Ингулец» – 5:0
Голы: Карабин (14), Квасница (47), Краснопир (51, 60), Холод (56)
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Рух Львов).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Холод (Рух Львов).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Холод (Рух Львов).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2024, 14:41 252
30 августа в Монако состоялась жеребьевка осеннего этапа ЛЕ
Футбол | 30 августа 2024, 18:57 13
Как минимум два источника сообщают о Гамбурге, Германия
Футбол | 30.08.2024, 21:01
Футбол | 29.08.2024, 23:54
Футбол | 30.08.2024, 00:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.08.2024, 23:58 15
28.08.2024, 22:24
30.08.2024, 06:23 53
29.08.2024, 03:53 5
29.08.2024, 00:25 1
28.08.2024, 21:00 5
28.08.2024, 20:34 3
29.08.2024, 21:01 1