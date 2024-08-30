Челси готовит главную новость последнего дня трансферного окна
Пенсионеры настроены на подписание Осимхена
Лондонский «Челси» уведомил итальянский «Наполи» о готовности взять в аренду нападающего Виктора Осимхена с правом выкупа его контракта.
Англичане еще не согласовали личные условия с форвардом, но в первой половине 30 августа намерены сделать это.
Ранее сообщалось, что у Осимхена есть предложение от «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, который предложил «Наполи» за нападающего 68 млн евро.
Сообщается, что переход Виктора Осимхена обещает стать главной новостью заключительного дня летнего трансферного окна 2024 года.
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