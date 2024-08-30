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Англия
30 августа 2024, 09:10 | Обновлено 30 августа 2024, 09:23
1196
0

Челси готовит главную новость последнего дня трансферного окна

Пенсионеры настроены на подписание Осимхена

30 августа 2024, 09:10 | Обновлено 30 августа 2024, 09:23
1196
0
Челси готовит главную новость последнего дня трансферного окна
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лондонский «Челси» уведомил итальянский «Наполи» о готовности взять в аренду нападающего Виктора Осимхена с правом выкупа его контракта.

Англичане еще не согласовали личные условия с форвардом, но в первой половине 30 августа намерены сделать это.

Ранее сообщалось, что у Осимхена есть предложение от «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, который предложил «Наполи» за нападающего 68 млн евро.

Сообщается, что переход Виктора Осимхена обещает стать главной новостью заключительного дня летнего трансферного окна 2024 года.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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