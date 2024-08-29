Все решает Осимхен: Челси или 120 млн в Саудовской Аравии

По информации британских СМИ, Челси после продажи Ромелу Лукаку в Наполи ждет ответ от форварда неаполитанцев Виктора Осимхена, у которого есть два варианта продолжения карьеры.

Кроме Челси у игрока есть предложение от Аль-Ахли на 4 года и 120 миллионов евро.

Осимхен пока не дал ответ, однако лондонский клуб рассчитывает, что нападающий в 25 лет все же выберет вариант с меньшей зарплатой, но в АПЛ.

Резервным вариантом Челси остается форвард Брентфорда Айван Тоуни.