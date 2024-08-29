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  4. Все решает Осимхен: Челси или 120 млн в Саудовской Аравии
Италия
29 августа 2024, 19:45 | Обновлено 29 августа 2024, 19:47
728
1

Все решает Осимхен: Челси или 120 млн в Саудовской Аравии

У игрока есть выгодный вариант в Саудовской Аравии

29 августа 2024, 19:45 | Обновлено 29 августа 2024, 19:47
728
1
Все решает Осимхен: Челси или 120 млн в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

По информации британских СМИ, Челси после продажи Ромелу Лукаку в Наполи ждет ответ от форварда неаполитанцев Виктора Осимхена, у которого есть два варианта продолжения карьеры.

Кроме Челси у игрока есть предложение от Аль-Ахли на 4 года и 120 миллионов евро.

Осимхен пока не дал ответ, однако лондонский клуб рассчитывает, что нападающий в 25 лет все же выберет вариант с меньшей зарплатой, но в АПЛ.

Резервным вариантом Челси остается форвард Брентфорда Айван Тоуни.

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Виктор Осимхен Наполи Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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Serhii P.
Осімхен, а що тут думати: з однієї сторони або грати за "Челсі" - середняка АПЛ, з іншої - заробити 120 лямів, не сильно напрягаючись. Шанси виграти Золотий м"яч чи Золоту бутсу у тебе мізерні, а футбольний вік короткий. Дивись, бо другий раз араби можуть не запропонувати, або лавочка з баблом прикриється.
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