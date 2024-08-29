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  4. Где смотреть центральный матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Англия
29 августа 2024, 11:49 |
305
0

Где смотреть центральный матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Матч состоится 1 сентября в 18:00 матч чемпионата Англии

29 августа 2024, 11:49 |
305
0
Где смотреть центральный матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

В воскресенье, 1 сентября, состоится центральный матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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