Александр ЗОТОВ: «Вернидуб собрал очень хорошую команду»

Капітан двічі бронзового «Кривбасу» Олександр Зотов розповів про чудові для криворізького футболу часи.

– Ви були капітаном того легендарного «Кривбасу», який грав в єврокубках. Згадайте ті часи.

– На той час в нас була дуже хороша команда. І я кажу не тільки про професійних гравців, чи про їх фізичну форму. Насамперед, ми були згуртованими, як одна родина. Ми всі товаришували поза футбольним полем. На той момент була потужна у всіх сенсах команда, починаючи від президента клубу, тренерського штабу і до гравців. Звичайно, дуже шкода, що ця історія так швидко закінчилася.

Але в пам’яті залишилася та дружня команда. Так, на той час я був капітаном, але, вважаю, що кожен з тієї команди міг бути капітаном, всі були гідні цієї ролі. Якщо взяти до уваги єврокубки, то нам випадали серйозні суперники, тому, на жаль, не пощастило пройти далеко. Але для нас це був надзвичайний досвід, грати проти таких зіркових гравців.

– Матчі з «Пармою» тоді для «Кривбасу» були як мрія?

– Тоді тільки побачивши зірковий склад «Парми», ми розуміли, що це буде нелегке протистояння. Згадуючи перше протистояння, коли ми грали в гостях, гравці з «Парми» навіть не розуміли, звідки ми і на що здатні. Тоді вони нас обіграли, але з потугами. І коли вони вже приїхали до Кривого Рогу, хлопці з «Парми» були налаштовані по-іншому, грали інакше, адже розуміли, що ми – достойні опоненти. Неймовірна підтримка фанів, заповнений стадіон – все було на рівні. На жаль, результат тільки вийшов не таким, як ми бажали.

– За рахунок чого була сила того «Кривбасу»?

– Кожен гравець був особистістю. На футбольному полі кожен був один за одного і показував свій характер. Навіть, в таких матчах, коли ми програвали, все одно команда грала до кінця, ми ніколи не опускали рук, згуртовано боролися до останнього. В згуртованості і характері була наша сила.

– Які шанси у нинішнього нового «Кривбасу» успішно виступити в єврокубковому сезоні?

– Війна вносить свої корективи. Постійні роз’їзди, це все може негативно вплинути на команду. Юрій Вернидуб зібрав дуже хорошу команду, мені дуже подобається нинішній «Кривбас». Бажаю їм успіху. Якщо б наша команда грала вдома, це була б зовсім інша історія. Адже важко грати дві гри на виїзді.

– Кого б відзначили серед лідерів нинішнього «Кривбасу»?

– Мені дуже подобається Денис Кузик. Я грав опорного півзахисника, тому в середині поля також відзначив би Джихада Бізіману, теж дуже хороший гравець. Імпонує і сильна гра Івана Дібанго, у якого велике майбутнє.