Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗОТОВ: «Вернидуб собрал очень хорошую команду»
Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 03:12 | Обновлено 30 августа 2024, 04:05
19
0

Александр ЗОТОВ: «Вернидуб собрал очень хорошую команду»

Капитан дважды бронзового «Кривбасса» рассказал о тех временах

30 августа 2024, 03:12 | Обновлено 30 августа 2024, 04:05
19
0
Александр ЗОТОВ: «Вернидуб собрал очень хорошую команду»
ФК Кривбасс. Александр Зотов

Капітан двічі бронзового «Кривбасу» Олександр Зотов розповів про чудові для криворізького футболу часи.

– Ви були капітаном того легендарного «Кривбасу», який грав в єврокубках. Згадайте ті часи.

– На той час в нас була дуже хороша команда. І я кажу не тільки про професійних гравців, чи про їх фізичну форму. Насамперед, ми були згуртованими, як одна родина. Ми всі товаришували поза футбольним полем. На той момент була потужна у всіх сенсах команда, починаючи від президента клубу, тренерського штабу і до гравців. Звичайно, дуже шкода, що ця історія так швидко закінчилася.

Але в пам’яті залишилася та дружня команда. Так, на той час я був капітаном, але, вважаю, що кожен з тієї команди міг бути капітаном, всі були гідні цієї ролі. Якщо взяти до уваги єврокубки, то нам випадали серйозні суперники, тому, на жаль, не пощастило пройти далеко. Але для нас це був надзвичайний досвід, грати проти таких зіркових гравців.

– Матчі з «Пармою» тоді для «Кривбасу» були як мрія?

– Тоді тільки побачивши зірковий склад «Парми», ми розуміли, що це буде нелегке протистояння. Згадуючи перше протистояння, коли ми грали в гостях, гравці з «Парми» навіть не розуміли, звідки ми і на що здатні. Тоді вони нас обіграли, але з потугами. І коли вони вже приїхали до Кривого Рогу, хлопці з «Парми» були налаштовані по-іншому, грали інакше, адже розуміли, що ми – достойні опоненти. Неймовірна підтримка фанів, заповнений стадіон – все було на рівні. На жаль, результат тільки вийшов не таким, як ми бажали.

– За рахунок чого була сила того «Кривбасу»?

– Кожен гравець був особистістю. На футбольному полі кожен був один за одного і показував свій характер. Навіть, в таких матчах, коли ми програвали, все одно команда грала до кінця, ми ніколи не опускали рук, згуртовано боролися до останнього. В згуртованості і характері була наша сила.

– Які шанси у нинішнього нового «Кривбасу» успішно виступити в єврокубковому сезоні?

– Війна вносить свої корективи. Постійні роз’їзди, це все може негативно вплинути на команду. Юрій Вернидуб зібрав дуже хорошу команду, мені дуже подобається нинішній «Кривбас». Бажаю їм успіху. Якщо б наша команда грала вдома, це була б зовсім інша історія. Адже важко грати дві гри на виїзді.

– Кого б відзначили серед лідерів нинішнього «Кривбасу»?

– Мені дуже подобається Денис Кузик. Я грав опорного півзахисника, тому в середині поля також відзначив би Джихада Бізіману, теж дуже хороший гравець. Імпонує і сильна гра Івана Дібанго, у якого велике майбутнє.

По теме:
ВЕРНИДУБ: «Пропустили гол и немножко рассыпались. Это большая школа»
Оболонь – Заря. Текстовая трансляция матча
Бетис – Кривбасс – 3:0. Три гола за 4 минуты. Видео голов и обзор матча
Кривбасс Кривой Рог Александр Зотов Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. А Мбаппе то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов
Футбол | 30 августа 2024, 02:25 0
ФОТО. А Мбаппе то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов
ФОТО. А Мбаппе то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов

Нассер Аль-Хелаифи присутствовал в Монако и слегка удивился соперникам его клуба

Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Баскетбол | 29 августа 2024, 18:18 7
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию

Артем Слипенчук и Артем Покоенко не вернулись в Украину после заграничных сборов

ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
Теннис | 29.08.2024, 03:49
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
Это фиаско. Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом
Футбол | 29.08.2024, 22:47
Это фиаско. Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом
Это фиаско. Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29.08.2024, 07:32
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
28.08.2024, 17:48 15
Бокс
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
29.08.2024, 07:05 13
Футбол
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
28.08.2024, 20:29
Теннис
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
28.08.2024, 08:20
Футбол
Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн
Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн
28.08.2024, 00:49 6
Футбол
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
28.08.2024, 00:01
Бокс
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем