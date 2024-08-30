Надежда Киченок вышла в 1/8 финала в миксте на US Open
Украинка победила в паре с Уго Нисом из Монако
Украинская теннисистка Надежда Киченок начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.
В первом раунде украинка в дуэте с Уго Нисом из Монако сыграла против шестого сеяного дуэта Николь Мелихар (США) / Иван Додиг (Хорватия). Встреча продолжалась 2 часа и завершилась победой Киченок и Ниса.
US Open. Микст. Первый раунд
Надежда Киченко (Украина) / Уго Нис (Монако) – Николь Мелихар (США) / Иван Додиг (Хорватия) – 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 11:9
Далее по сетке турнира Киченко и Нис встретятся с победителями встречи ТэйлорТаунсенд / Дональд Янг – Асиа Мухаммад / Андрес Молтени.
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