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US Open
30 августа 2024, 08:17 | Обновлено 30 августа 2024, 08:20
517
0

Надежда Киченок вышла в 1/8 финала в миксте на US Open

Украинка победила в паре с Уго Нисом из Монако

30 августа 2024, 08:17 | Обновлено 30 августа 2024, 08:20
517
0
Надежда Киченок вышла в 1/8 финала в миксте на US Open
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Уго Нисом из Монако сыграла против шестого сеяного дуэта ​Николь Мелихар (США) / Иван Додиг (Хорватия). Встреча продолжалась 2 часа и завершилась победой Киченок и Ниса.

US Open. Микст. Первый раунд

Надежда Киченко (Украина) / Уго Нис (Монако) – Николь Мелихар (США) / Иван Додиг (Хорватия) – 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 11:9

Далее по сетке турнира Киченко и Нис встретятся с победителями встречи ТэйлорТаунсенд / Дональд Янг – Асиа Мухаммад / Андрес Молтени.

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US Open 2024 Надежда Киченок Уго Нис Николь Мелихар Иван Додиг
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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