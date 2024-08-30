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Лига конференций
30 августа 2024, 08:55 | Обновлено 30 августа 2024, 09:16
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0

Жеребьевка Лиги конференций. Соперники для Челси. Смотреть онлайн. LIVE

30 августа в 15:30 в Монако пройдет жеребьевка основного раунда ЛК

30 августа 2024, 08:55 | Обновлено 30 августа 2024, 09:16
710
0
Жеребьевка Лиги конференций. Соперники для Челси. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа в 15:30 по киевскому времени в Монако пройдет жеребьевка основного раунда Лиги конференций.

36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги конференций.

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Английский клуб Челси, за который выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, возглавляет первую корзину посева при жеребьевке Лиги конференций.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников распределены на 6 корзины по 6 команд, в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против одного клуба из каждой корзины (три игры – дома, три – на выезде). В Лиге конференций будет сыграно 6 туров.

Жеребьевка Лиги конференций. Соперники для Челси. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводят MEGOGO и официальный сайт УЕФА 30 августа в 15:30.

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2024/25

Основной раунд. Даты матчей

  • 1-й тур: 3 октября 2024 года
  • 2-й тур: 24 октября 2024 года
  • 3-й тур: 7 ноября 2024 года
  • 4-й тур: 28 ноября 2024 года
  • 5-й тур: 12 декабря 2024 года
  • 6-й тур: 19 декабря 2024 года

Основной раунд. Корзины посева

  • Корзина 1. Челси (Англия), Копенгаген (Дания), Гент (Бельгия), Фиорентина (Италия), ЛАСК (Австрия), Бетис (Испания)
  • Корзина 2. Истанбул Башакшехир (Турция), Мольде (Норвегия), Легия Варшава (Польша), Хайденхайм (Германия), Юргорден (Швеция), АПОЭЛ (Кипр)
  • Корзина 3: Рапид Вена (Австрия), Омония (Кипр), ХИК Хельсинки (Финляндия), Витория Гимараеш (Португалия), Астана (Казахстан), Олимпия Любляна (Словения)
  • Корзина 4: Серкль Брюгге (Бельгия), Шемрок Роверс (Ирландия), Нью-Сейнтс (Уэльс), Лугано (Швейцария), Млада Болеслав (Чехия), Хартс (Шотландия)
  • Корзина 5: Петрокуб (Молдова), Санкт-Галлен (Швейцария), Панатинаикос (Греция), ТСЦ Бачка-Топола (Сербия), Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина), Ягеллония (Польша)
  • Корзина 6: Целе (Словения), Ларн (Северная Ирландия), динамо минск (беларусь), Пафос (Кипр), Викингур (Исландия), Ноа (Армения).

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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