Григорчук оценил шансы Черноморца вернуться в Украинскую Премьер-лигу

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал свое возвращение к «морякам», а также оценил шансы команды на выход в элитный дивизион чемпионата Украины.

– «Черноморец» очень важен в моей жизни, и я его люблю. Вместе мы уже прошли большой путь, и моя мечта – еще раз почувствовать ту атмосферу, когда на заполненном стадионе команда играла в прекрасный футбол. Я сейчас живу этим и готов сделать все возможное.

– Не пугает ли вас организационная и материальная нестабильность, которую переживает клуб в последние годы? Или, может, руководство на этот раз заверило, что разрешит все нюансы?

– Я уже сказал, что главной мотивацией возвращения в «Черноморец» является то, что клуб для меня очень важен. Люди в Одессе заслуживают, чтобы здесь была команда высокого уровня. Мы, конечно, должны учитывать, в какое время живем. Сейчас я услышал от руководителей планы вернуться в УПЛ.

– Действительно ли вы пообещали руководству вернуть «Черноморец» в УПЛ?

– В моем понимании, в футболе я могу пообещать руководству и болельщикам, что буду работать 24/7 и отдам всего себя ради общей цели.

– Как сегодня оцениваете шансы повыситься в классе?

– Шансы оцениваю высоко, потому что вижу планы руководителей идти по этому пути и развиваться, – признался Григорчук.