Трабзонспор получил предложения по Батагову от команд из Англии и Италии

Турецкий «Трабзонспор» получил предложения от итальянских «Лацио» и «Болоньи», а также команд из Английской Премьер-лиги, которые планировали подписать украинского защитника Арсения Батагова.

«Руководство «бордово-синих» приняло стратегическое решение о сохранении целостности состава. В этой связи было решено оставить в команде защитника сборной Украины.

Интерес к Батагову в последнее время неуклонно растет. Несколько крупных клубов, включая итальянские «Наполи» и «Болонью», а также команды английской Премьер-лиги, обращались в «Трабзонспор» с вопросами о подписании Батагова.

Турецкий клуб отклонил эти предложения, поскольку они не соответствовали ожиданиям.

Клуб может пересмотреть этот вопрос, если получит более привлекательные предложения. В этом случае может быть инициирован новый процесс принятия решений, учитывающий как спортивный, так и экономический баланс», – сообщил источник.

Батагов перебрался в чемпионат Турции в августе 2024 года из луганской «Зари». В нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и три результативных передачи.

Контракт украинского защитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.