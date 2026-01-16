Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Претендент на УПЛ. Команда Первой лиги вышла из отпуска и ищет новичков
Украина. Первая лига
16 января 2026, 15:19 |
Претендент на УПЛ. Команда Первой лиги вышла из отпуска и ищет новичков

Левый Берег уже приступил к работе

ФК Левый берег

Как стало известно Sport.ua футболисты «Левого Берега» первыми среди команд Первой лиги вернулись из отпуска – 12 января. А уже 20 января они проведут первый в новом году спарринг – с «Диназом».

По имеющейся информации, в расположении киевлян на просмотре находятся шесть потенциальных новичков, среди которых двое бразильцев.

Если уровень подготовки латиноамериканцев устроит главного тренера Александра Рябоконя, то после подписания контрактов они присоединятся к своим соотечественникам в команде Сиднею, Диего и Венделлу.

На первом этапе подготовки киевляне проведут 5 контрольных матчей, в том числе 3 февраля с перволиговой «Викторией».

Левый Берег Киев инсайд Первая лига Украины трансферы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
