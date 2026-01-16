Претендент на УПЛ. Команда Первой лиги вышла из отпуска и ищет новичков
Левый Берег уже приступил к работе
Как стало известно Sport.ua футболисты «Левого Берега» первыми среди команд Первой лиги вернулись из отпуска – 12 января. А уже 20 января они проведут первый в новом году спарринг – с «Диназом».
По имеющейся информации, в расположении киевлян на просмотре находятся шесть потенциальных новичков, среди которых двое бразильцев.
Если уровень подготовки латиноамериканцев устроит главного тренера Александра Рябоконя, то после подписания контрактов они присоединятся к своим соотечественникам в команде Сиднею, Диего и Венделлу.
На первом этапе подготовки киевляне проведут 5 контрольных матчей, в том числе 3 февраля с перволиговой «Викторией».
