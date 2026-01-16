Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Распродажа продолжается. Атлетико отпустил форварда за €22 млн
Испания
16 января 2026, 14:59 |
Джакомо Распадори перешел в Аталанту

ФК Аталанта

«Аталанта» официально объявила о подписании итальянского нападающего мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «бергамасками» контракт на 4,5 года.

По информации СМИ, «Атлетико» отпустил игрока за ту же сумму, за которую приобрел его полгода назад – 22 миллиона евро. Еще 1 миллион евро предусмотрен в соглашении как возможные бонусы.

В сезоне 2025/26 Джакомо Распадори провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее «Атлетико» продал Конора Галлахер в «Тоттенхэм».

Джакомо Распадори Аталанта Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: ФК Аталанта Бергамо
Saar
Поздоровляю Аталанту! Один з кращих!
