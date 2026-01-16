ОФИЦИАЛЬНО. Распродажа продолжается. Атлетико отпустил форварда за €22 млн
Джакомо Распадори перешел в Аталанту
«Аталанта» официально объявила о подписании итальянского нападающего мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори.
Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «бергамасками» контракт на 4,5 года.
По информации СМИ, «Атлетико» отпустил игрока за ту же сумму, за которую приобрел его полгода назад – 22 миллиона евро. Еще 1 миллион евро предусмотрен в соглашении как возможные бонусы.
В сезоне 2025/26 Джакомо Распадори провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Ранее «Атлетико» продал Конора Галлахер в «Тоттенхэм».
Benvenuto a Bergamo, Jack 🖤💙#GoAtalantaGo pic.twitter.com/bjuaps2Cij— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 15, 2026
