ФОТО. «Он с нами». Украинский защитник присоединился к ЛНЗ в Турции

Украинский защитник Илья Путря присоединился к расположению черкасского ЛНЗ на учебно-тренировочных сборах в Турции. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Папа снова с нами», – лаконично говорится в сообщении. Илья прибыл с опозданием, но на то была причина – футболист стал папой.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Илья провел всего одну игру за «фиолетовых». Защитник долгое время восстанавливался от повреждения, полученного перед стартом сезона.