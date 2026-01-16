Украина. Премьер лига16 января 2026, 14:59 | Обновлено 16 января 2026, 15:01
536
0
ФОТО. «Он с нами». Украинский защитник присоединился к ЛНЗ в Турции
Илья Путря чуть позже приехал на сборы «фиолетовых»
16 января 2026, 14:59 | Обновлено 16 января 2026, 15:01
536
0
Украинский защитник Илья Путря присоединился к расположению черкасского ЛНЗ на учебно-тренировочных сборах в Турции. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Папа снова с нами», – лаконично говорится в сообщении. Илья прибыл с опозданием, но на то была причина – футболист стал папой.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Илья провел всего одну игру за «фиолетовых». Защитник долгое время восстанавливался от повреждения, полученного перед стартом сезона.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 января 2026, 15:19 0
Испанец выбрал себе новый пункт назначения
Футбол | 16 января 2026, 14:26 1
Игроку надоела травма
Футбол | 16.01.2026, 08:17
Футбол | 16.01.2026, 08:52
Биатлон | 15.01.2026, 16:43
Комментарии 0
Популярные новости
15.01.2026, 07:10 22
15.01.2026, 08:08
15.01.2026, 01:35 2
14.01.2026, 23:59 45
14.01.2026, 18:22 6
15.01.2026, 08:42 4
15.01.2026, 04:32
14.01.2026, 17:21 5