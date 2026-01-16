Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Он с нами». Украинский защитник присоединился к ЛНЗ в Турции
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 14:59 | Обновлено 16 января 2026, 15:01
536
0

ФОТО. «Он с нами». Украинский защитник присоединился к ЛНЗ в Турции

Илья Путря чуть позже приехал на сборы «фиолетовых»

16 января 2026, 14:59 | Обновлено 16 января 2026, 15:01
536
0
ФОТО. «Он с нами». Украинский защитник присоединился к ЛНЗ в Турции
ФК ЛНЗ. Илья Путря

Украинский защитник Илья Путря присоединился к расположению черкасского ЛНЗ на учебно-тренировочных сборах в Турции. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Папа снова с нами», – лаконично говорится в сообщении. Илья прибыл с опозданием, но на то была причина – футболист стал папой.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Илья провел всего одну игру за «фиолетовых». Защитник долгое время восстанавливался от повреждения, полученного перед стартом сезона.

По теме:
Кудровка – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал молодого полузащитника
Динамо начинает тренировочный сбор. В распоряжении Костюка – 32 футболиста
Илья Путря ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Футбол | 15 января 2026, 15:19 0
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала

Испанец выбрал себе новый пункт назначения

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 16 января 2026, 14:26 1
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение

Игроку надоела травма

В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
Футбол | 16.01.2026, 08:17
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 16.01.2026, 08:52
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Биатлон | 15.01.2026, 16:43
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
14.01.2026, 18:22 6
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
15.01.2026, 04:32
Футбол
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем