Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига наций
16 января 2026, 15:55 | Обновлено 16 января 2026, 16:08
Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников

Жеребьевка пройдет 12 февраля

Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Getty Images/Global Images Ukraine

Сайт УЕФА сообщил о том, что 12 февраля в Брюсселе состоится 50-й конгресс организации, а одним из самых важных событий станет жеребьевка Лиги наций 2026/2027.

11 февраля состоится заседание исполнительного комитета, а позже пройдет пресс-конференция президента УЕФА Александера Чеферина.

Своих соперников узнает сборная Украины, которая выступает в Лиге B.

Лига А

Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия.

Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия.

Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия.

Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция.

Лига В

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

Лига С

Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан.

Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения.

Корзина 3: білорусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.

Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Лига D

Корзина 1: Азербайджан, Литва.

Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра.

Календарь Лиги Наций-2026/2027

1 тур - 24-26 сентября 2026 года.

2 тур - 27-30 сентября 2026 года.

3 тур - 30 сентября-3 октября 2026 года.

4 тур - 4-6 августа 2026 года.

5 тур - 12-14 ноября 2026 года.

6 тур - 15-17 ноября 2026 года.

Четвертьфиналы, плей-офф - 25-30 марта 2027 года.

Полуфиналы, финал - 9-13 июня 2027 года.

Турнир Лиги наций-2026/2027 будет связан с квалификацией Евро-2028.

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Стали известны сроки восстановления Артема Довбика
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Лига наций конгресс УЕФА УЕФА сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
