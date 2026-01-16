Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Жеребьевка пройдет 12 февраля
Сайт УЕФА сообщил о том, что 12 февраля в Брюсселе состоится 50-й конгресс организации, а одним из самых важных событий станет жеребьевка Лиги наций 2026/2027.
11 февраля состоится заседание исполнительного комитета, а позже пройдет пресс-конференция президента УЕФА Александера Чеферина.
Своих соперников узнает сборная Украины, которая выступает в Лиге B.
Лига А
Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия.
Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия.
Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия.
Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция.
Лига В
Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.
Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.
Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.
Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.
Лига С
Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан.
Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения.
Корзина 3: білорусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.
Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.
Лига D
Корзина 1: Азербайджан, Литва.
Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра.
Календарь Лиги Наций-2026/2027
1 тур - 24-26 сентября 2026 года.
2 тур - 27-30 сентября 2026 года.
3 тур - 30 сентября-3 октября 2026 года.
4 тур - 4-6 августа 2026 года.
5 тур - 12-14 ноября 2026 года.
6 тур - 15-17 ноября 2026 года.
Четвертьфиналы, плей-офф - 25-30 марта 2027 года.
Полуфиналы, финал - 9-13 июня 2027 года.
Турнир Лиги наций-2026/2027 будет связан с квалификацией Евро-2028.
