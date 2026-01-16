Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
16 января 2026, 14:40 | Обновлено 16 января 2026, 14:42
Стали известные финальные пары турниров ATP 250 в Аделаиде и Окленде

В Австралии трофей разыграют Махач и Умбер, в Новой Зеландии – Меншик и Баэс

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер

16 января прошли полуфинальные матчи на хардовых турнирах АТР 250 в Аделаиде (Австралия) и Окленде (Новая Зеландия).

На австралийских соревнованиях трофей разыграют Томаш Махач (Чехия, ATP 35) и Уго Умбер (Франция, ATP 36). В полуфинале Томаш прошел Томми Пола (США, ATP 21), а Уго справился с Алехандро Давидовичем Фокиной (Испания, AYP 15).

Томаш проведет третий финал в карьере. На его счету один трофей – в феврале прошлого года он стал чемпионом пятисотника в Акапулько.

Умбер пробился в 11-й финал в карьере и постарается завоевать восьмой трофей, первый с февраля 2025 года, когда выиграл титул в Марселе.

Махач и Умбер ранее играли между собой только один раз. В 2024 году Уго обыграл Томаша в полуфинале соревнования в Токио.

Финал в Аделаиде состоится 16 января и начнется ориентировочно в 06:30 по Киеву.

ATP 250 Аделаида. Хард. 1/2 финала

Алехандро Давидович Фокина [1] – Уго Умбер – 3:6, 7:5, 6:7 (4:7)
Томаш Махач [8] – Томми Пол [2] – 2:6, 6:3, 6:3

Видеообзор полуфинальных матчей в Аделаиде

В Новой Зеландии за трофей поборются Якуб Меншик (Чехия, ATP 18) и Себастьян Баэс (Аргентина, ATP 39). Якуб в полуфинале выбила Фабиана Марожана (Венгрия, ATP 18), а Баэс справился Маркосом Хироном (США, ATP 60).

И Якуб, и Себастьян провели по два матча в пятницу, поскольку в четверг в Окленде был дождь. В четвертьфинале Меншик выиграл у Джованни Мпеши-Перрикара (Франция, ATP 63), а Баэс одолел Бена Шелтона (США, ATP 8).

Меншик проведет третий финал в Туре и поборется за второй трофей. В прошлом сезоне Якуб стал чемпионом Мастерса в Майами, обыграв в финале Новака Джоковича.

Баэс продлил свой винстрик до семи поединков. До турнира в Окленде он выиграл три матча на United Cup. Для аргентинца это будет 12-й финал в карьере и лишь второй на хардовом покрытии.

Себастьян и Якуб ранее никогда не играли друг с другом. Финал в Новой Зеландии состоится 17 января в 03:00 по Киеву.

ATP 250 Окленд. Хард, 1/2 финала

Себастьян Баэс [7] – Маркос Хирон – 6:1, 6:4
Якуб Меншик [3] – Фабиан Марожан – 7:6 (11:9), 4:6, 6:1

Видеообзор полуфинальных матчей в Окленде

Инфографика

Последний сезон в карьере. Монфис покинул Окленд, не сумев защитить трофей
ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup
ВИДЕО. Аргентина повержена. Бенчич вывела Швейцарию в полуфинал United Cup
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
