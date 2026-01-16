ФОТО. Киченок получила утешительный приз после финала WTA 500 в Аделаиде

16 января украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Дезире Кравчик проиграли тандему Катерина Синякова / Чжан Шуай в финале турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Украинка и американка потерпели поражение в двух сетах со счетом 1:6, 4:6 за 1 час и 10 минут. Это было первое очное противостояние дуэтов, а Людмила и Дезире провели первые совместные соревнования с 2019 года.

После завершения финального матча состоялась церемония награждения, на которой Киченок и Кравчик получили утешительные призы.

Для Людмилы это был 25-й финал в карьере и первый с июня 2025 года. Киченок боролась за 12-й трофей в карьере.

