ФОТО. Киченок получила утешительный приз после финала WTA 500 в Аделаиде

16 января Людмила и Дезире Кравчик потерпели поражение от Синяковой и Чжан Шуай
16 января украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Дезире Кравчик проиграли тандему Катерина Синякова / Чжан Шуай в финале турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
Украинка и американка потерпели поражение в двух сетах со счетом 1:6, 4:6 за 1 час и 10 минут. Это было первое очное противостояние дуэтов, а Людмила и Дезире провели первые совместные соревнования с 2019 года.
После завершения финального матча состоялась церемония награждения, на которой Киченок и Кравчик получили утешительные призы.
Для Людмилы это был 25-й финал в карьере и первый с июня 2025 года. Киченок боролась за 12-й трофей в карьере.
