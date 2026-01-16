Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Людмила Киченок проиграла финальный матч на турнире WTA 500 в Аделаиде
WTA
16 января 2026, 14:25 | Обновлено 16 января 2026, 14:52
Людмила Киченок проиграла финальный матч на турнире WTA 500 в Аделаиде

В поединке за трофей украинка и Кравчик боролись против Синяковой и Чжан Шуай

Людмила Киченок проиграла финальный матч на турнире WTA 500 в Аделаиде
Людмила Киченок и Дезире Кравчик

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела завоевать трофей на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В финале парного разряда украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в двух сетах проиграли второму сеяному тандему Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай).

WTA 500 Аделаида. Пары. Хард. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) [2] – 1:6, 4:6

Во второй партии Людмила брала медицинский тайм-аут из-за проблем с правой ногой.

Киченок и Кравчик провели первые совместные соревнования с 2019 года. В Аделаиде они успели пройти тандемы Ирина Хромачева / Александра Панова, Се Шувэй / Алена Остапенко (Остапенко снялась до матча) и Эллен Перес / Деми Схюрс.

Киченок провела 25-й финал на уровне Тура и боролась за 12-й трофей.

На следующей неделе Людмила выступит на Australian Open в одной паре с Кэти Волынец.

Результаты Киченок и Кравчик на турнире WTA 500 в Аделаиде:

  • R1: Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Ирина Хромачева / Александра Панова – 4:6, 6:4, [10:6]
  • QF: Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Се Шувэй / Алена Остапенко [1] – RET., Су Шувэй / Остапенко
  • SF: Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Эллен Перес / Деми Схюрс – 6:2, 3:6, [10:7]
  • F: Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Катерина Синякова / Чжан Шуай – 1:6, 4:6

Статистика матча Киченок / Кравчик – Синякова / Чжан Шуай

По теме:
Определены финальные пары турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
Л. Киченок / Кравчик – Синякова / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE
Определены пары 1/2 финала турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
Людмила Киченок Дезире Кравчик Катерина Синякова Чжан Шуай WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
