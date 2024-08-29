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Премьер-лига
Оболонь
30.08.2024 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 августа 2024, 10:45 | Обновлено 29 августа 2024, 10:52
42
1

Оболонь – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 5-го тура УПЛ

29 августа 2024, 10:45 | Обновлено 29 августа 2024, 10:52
42
1
Оболонь – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
MEGOGO

В пятницу, 30 августа, в 15:30 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Денис Резников из Каменского.

Оболонь – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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serhiy
Добре ,що цю новину вже сьогодні поставили на головну сторінку, а про Шахтар ,який віддав гравця в оренду до братушків росіян-себський партизан -новина написана була два дні тому і на головній сторінці я її не бачив.
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