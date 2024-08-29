Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы

Все, «баловство» в виде квалификационных поединков в Лиге чемпионов закончилось. Впереди – основная сетка турнира, начинающаяся с групповой стадии. Здесь в дело подключаются топовые команды, лучшие стадионы, самые качественные футболисты и наставники. В общем, должно как всегда быть очень и очень интересно.

С сезона-2024/25 в основной сетке Лиги чемпионов обновился формат проведения турнира. По этой причине изменения коснулись и процесса жеребьевки, и количества матчей в целом, а также игровых дней для каждой команды-участницы. Чтобы разобраться в этом всем, причем кратко и по сути, мы предлагаем вам данный материал, который создан специально в формате «вопрос – ответ».

Когда состоится жеребьевка Лиги чемпионов?

Жеребьевка общего этапа (именно так отныне именует групповую стадию организатор в лице УЕФА) Лиги чемпионов-2024/25 пройдет 29 августа. Ее начало запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Где пройдет жеребьевка Лиги чемпионов?

Процедура жеребьевки традиционно состоится в Монако, в помещении «Гримальди-Форум».

Как будет проходить жеребьевка Лиги чемпионов?

Технически это не будет классической жеребьевкой – по крайней мере, в том виде, к которому привыкли болельщики, регулярно следящие за подобного рода церемониями. УЕФА заявляет, что с учетом нового формата проведения турнира для жеребьевки в прежнем ручном режиме потребовалось бы около 1000 «шариков» в более чем 36 чашах и весь процесс растянулся бы не менее чем на четыре часа.

Вместо этого сейчас, начиная с сильнейших команд, расположенных в первой корзине, по очереди будет доставаться каждая. Затем суперкомпьютер распределит между ними восемь матчей лиги, которые будут показаны на экране для зрителей и телезрителей.

После того, как все будет сделано для девяти клубов первой корзины, представители второй корзины узнают о своих остальных шести матчах (их две игры против соперников первой корзины уже будут объявлены). И так далее.

Клубы из одной страны не могут играть друг с другом в рамках общего этапа, а также существует ограничение, по которому одна команда может играть не более чем с двумя представителями конкретной страны. Исключение может быть сделано для страны с пятью клубами в соревновании, которой в этом сезоне является Италия.

Ожидается, что процесс жеребьевки пройдет достаточно быстро и не займет много времени.

Какие команды в Лиге чемпионов будут представлять Украину?

Увы, в сезоне-2024/25 в основной сетке Лиги чемпионов будет только один украинский клуб – чемпион страны «Шахтер».

Как выглядят все корзины посева Лиги чемпионов?

Если раньше в самом престижном клубном турнире европейского футбола участие принимали 32 команды, то с текущего сезона их количество увеличивается до 36. Все они перед жеребьевкой традиционно распределены по четырем корзинам в рамках посева, согласно клубных коэффициентов.

В Лиге чемпионов-2024/25 корзины посева выглядят следующим образом:

Когда состоятся матчи общего этапа Лиги чемпионов?

Уже сейчас УЕФА сформировала восемь временных слотов, в которые и будут проведены матчи общего этапа. Из очевидных новшеств – два заключительных поединка состоятся уже в следующем календарном году, причем в третьей декаде января, что выглядит крайне необычно для болельщиков из чемпионатов, которые как украинский, привычно в этот период уходят на зимнюю паузу.

Причем все матчи последнего тура общего этапа состоятся в один день – 29 января 2025 года.

1 тур. 17-19 сентября 2024 года.

2 тур. 1-2 октября 2024 года.

3 тур. 22-23 октября 2024 года.

4 тур. 5-6 ноября 2024 года.

5 тур. 26-27 ноября 2024 года.

6 тур. 10-11 декабря 2024 года.

7 тур. 21-22 января 2025 года.

8 тур. 29 января 2025 года.

Когда будет известно детальное расписание матчей общего этапа?

Несмотря на то, что жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 состоится 29 августа, окончательный формат календаря для каждой команды будет сформирован только 31 числа нынешнего месяца – после того, как УЕФА проведет жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций.

Когда состоятся матчи плей-офф Лиги чемпионов?

Стыковые матчи плей-офф: 11/12 февраля и 18/19 февраля 2025 года.

1/8 финала: 4/5 марта и 11/12 марта 2025 года.

Четвертьфиналы: 8/9 апреля и 15/16 апреля 2025 года.

Полуфиналы: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года.

Финал: 31 мая 2025 года.

Где состоится финал Лиги чемпионов?

Финальный матч сезона-2024/25 Лиги чемпионов примет Мюнхен, а если точнее, то тамошняя «Альянц Арена», вместимость которой на международных матчах составляет 67 812 зрителей.

В чем основные детали нового формата Лиги чемпионов?

Как отмечалось выше, вместо привычных шести поединков, каждая команда теперь сыграет по восемь игр в рамках общего этапа Лиги чемпионов (все команды будут соревноваться в рамках одной общей группы, поэтому и турнирная таблица будет одна). Причем это будут матчи против восьми разных команд. Четыре из них будут домашними, еще четыре – гостевыми. Какой поединок окажется для каждой конкретной команды против каждого конкретного соперника домашним, а какой – гостевым, также будет определено при помощи компьютера во время жеребьевки.

Каждая команда сыграет строго по два матча против команд, представляющих на начало жеребьевки каждую из четырех корзин. Один из этих поединков обязательно будет домашним, второй – гостевым.

Восемь лучших команд по итогам общего этапа автоматически квалифицируются в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, выйдут в стыковые матчи плей-офф. Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, вылетят из Лиги чемпионов и не будут играть ни в одном другом европейском турнире до конца сезона- 2024/25!

Восемь команд, выигравших свои стыковые матчи в рамках плей-офф, затем встретятся в 1/8 финала с командами, занявшими места с 1-го по 8-е на стадии общего этапа, и с этого момента турнир будет проходить в привычном формате плей-офф – вплоть до финала.

В стыковых матчах плей-офф клубы, занявшие по итогам общего этапа места с 9-го по 16-е, будут сеяными, а клубы, финишировавшие на местах с 17-го по 24-е, будут несеяными.

В 1/8 финала клубы, занявшие 1-8 места в рамках общего этапа, будут сеяными и сыграют с победителями стыковых матчей плей-офф, которые будут несеяными. В стыковых матчах плей-офф и 1/8 финала сеяные команды проведут ответный матч дома.

Позиция посева определяет путь каждого клуба в плей-офф вплоть до финала. Чем выше команда финиширует в рейтинге лиги на общем этапе, тем выше будет ее позиция посева в плей-офф соревнования.

Что будет с командами, вылетевшими по ходу турнира?

В отличие от прежних сезонов, все команды, которые будут вылетать по ходу турнира, не окажутся в турнирах низшего ранга – будь то Лига Европы или Лига конференций, как было заведено ранее. Это значит, что после вылета из Лиги чемпионов каждая команда должна будет всецело сфокусироваться исключительно на своих внутренних соревнованиях.

На сколько увеличится общее количество матчей в турнире?

Если в прежнем формате для выявления победителя Лиги чемпионов требовалось сыграть 96 поединков, то сейчас их количество увеличится до 144.

Как зарекомендовал себя этот формат в других видах спорта?

Лига чемпионов, начиная с сезона-2024/25, будет проводиться по так называемой «швейцарской модели». Последняя изначально была разработана для шахмат, но это не та система, которая применялась в футболе. Она также используется в крокете, хотя более уместным применением был бы киберспорт. Так что для УЕФА это очевидный шаг в неизвестность, хотя, учитывая тот фактор, что переход на швейцарскую модель был принят единогласно, руководители европейского футбола, видимо, верят в успех новшества беспрекословно.

Лига Европы и Лига конференций получат аналогичные изменения?

Аналогичные изменения внесены в форматы Лиги Европы и Лиги конференций, начиная с сезона-2024/25. Отныне количество участников каждого еврокубка составляет 36 команд.

В Лиге Европы на этапе общего периода командам, как и в Лиге чемпионов, предстоит сыграть по восемь матчей против восьми разных соперников. А вот в Лиге конференций команды проведут по шесть матчей против шести разных соперников.