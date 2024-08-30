Нойер оценил жеребьевку ЛЧ и будущую встречу с Шахтером

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о соперниках мюнхенцев по основному турниру Лиги чемпионов.

Мюнхенцев ждут 8 матчей с «ПСЖ» (дома), «Барселоной» (на выезде), «Бенфикой» (дома); «Шахтером» (на выезде), «Динамо» Загреб (дома), «Фейеноордом» (на выезде, «Слованом» (дома) и «Астон Виллой» (на выезде).

«Это будут очень захватывающие матчи против очень хороших соперников. Но мы начинаем новый сезон в лиге, уверенные в том, что автоматически пройдем квалификацию. Мы хотим показать, как выступаем против других команд и как можем побеждать, особенно в играх против команд из первой корзины.

«Барселона» и «ПСЖ» хорошо начали сезон. Мы снова увидим Ханси Флика и его тренерский штаб, с нетерпением ждем этого, особенно на выезде в Барселоне. «Шахтер» – это команда, которая много лет участвует в Лиге чемпионов. Игра пройдет в Гельзенкирхене, из-за чего станет для меня очень особенной.

«Бенфика» – очень сильная команда, которая в последние годы неоднократно показывала, что способна выходить в плей-офф. У нас также уже есть опыт игры с загребским «Динамо». «Слован», безусловно, получит импульс от прохождения квалификации.

Что касается «Астон Виллы», то наши английские парни будут особенно рады возможности сыграть в Англии», – заявил Нойер.