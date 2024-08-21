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Германия
21 августа 2024, 16:43 | Обновлено 21 августа 2024, 16:52
799
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Германии завершил международную карьеру

Мануэль Нойер больше не будет выступать за национальную сборную

21 августа 2024, 16:43 | Обновлено 21 августа 2024, 16:52
799
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Германии завершил международную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Легенда сборной Германии Мануэль Нойер завершил свою международную карьеру.

Несмотря на то, что ранее сообщалось, что 38-летний вратарь планирует продолжать играть за сборную Германии и завершит карьеру уже после чемпионата мира-2026, уже сегодня игрок объявил о ее завершении.

«Спасибо за этот путь, дорогие фанаты, дорогая футбольная Германия», – написал футболист у себя в Instagram.

Нойер дебютировал за сборную Германии еще в 2009 году. С тех пор он был основным голкипером «Бундестим», а в общей сложности сыграл за нее 124 матча из них в 21 матче сохранил свои ворота «сухими».

Последним матчем вратаря за сборную Германии стал четвертьфинал Евро-2024, где команда Юлиана Нагельсманна на последних минутах овертайма проиграла Испании 1:2.

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Мануэль Нойер сборная Германии по футболу завершение карьеры Бавария
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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