ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Германии завершил международную карьеру

Легенда сборной Германии Мануэль Нойер завершил свою международную карьеру.

Несмотря на то, что ранее сообщалось, что 38-летний вратарь планирует продолжать играть за сборную Германии и завершит карьеру уже после чемпионата мира-2026, уже сегодня игрок объявил о ее завершении.

«Спасибо за этот путь, дорогие фанаты, дорогая футбольная Германия», – написал футболист у себя в Instagram.

Нойер дебютировал за сборную Германии еще в 2009 году. С тех пор он был основным голкипером «Бундестим», а в общей сложности сыграл за нее 124 матча из них в 21 матче сохранил свои ворота «сухими».

Последним матчем вратаря за сборную Германии стал четвертьфинал Евро-2024, где команда Юлиана Нагельсманна на последних минутах овертайма проиграла Испании 1:2.