ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Германии завершил международную карьеру
Мануэль Нойер больше не будет выступать за национальную сборную
Легенда сборной Германии Мануэль Нойер завершил свою международную карьеру.
Несмотря на то, что ранее сообщалось, что 38-летний вратарь планирует продолжать играть за сборную Германии и завершит карьеру уже после чемпионата мира-2026, уже сегодня игрок объявил о ее завершении.
«Спасибо за этот путь, дорогие фанаты, дорогая футбольная Германия», – написал футболист у себя в Instagram.
Нойер дебютировал за сборную Германии еще в 2009 году. С тех пор он был основным голкипером «Бундестим», а в общей сложности сыграл за нее 124 матча из них в 21 матче сохранил свои ворота «сухими».
Последним матчем вратаря за сборную Германии стал четвертьфинал Евро-2024, где команда Юлиана Нагельсманна на последних минутах овертайма проиграла Испании 1:2.
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