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Лига наций
19 августа 2024, 19:17 |
1719
0

ОФИЦИАЛЬНО. Капитан сборной Германии завершил международную карьеру

Илкай Гюндоган больше не будет играть за Бундестим

19 августа 2024, 19:17 |
1719
0
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан сборной Германии завершил международную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил о решении завершить карьеру в национальной сборной Германии:

«После нескольких недель размышлений я пришел к решению, что пришло время завершить карьеру игрока национальной сборной. Я могу с большой гордостью оглянуться назад и вспомнить 82 матча за сборную моей страны – число, о котором я даже не мог мечтать, когда дебютировал за взрослую национальную команду в 2011 году.

Моим самым ярким моментом, безусловно, была огромная честь быть капитаном команды на нашем домашнем чемпионате Европы прошлым летом! После всех этих лет нам наконец-то удалось снова заставить нацию гордиться – я очень счастлив, что смог сыграть в этом свою роль. Но еще до турнира я чувствовал определенную усталость не только в теле, но и в голове, что заставляло меня задуматься. А игр на клубном и национальном уровне не становится меньше».

За 13 лет Илкай Гюндоган провел 82 матча за Бундестим, отметившись 19 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. На Евро-2024 он начинал все матчи в стартовом составе и с капитанской повязкой.

Ранее сообщалось, что Илкай Гюндоган может покинуть «Барселону» и вернуться в «Манчестер Сити».

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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