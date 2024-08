Легендарный ветеран сборной Германии планирует сыграть на ЧМ-2026

Легенда сборной Германии Мануэль Нойер намерен продолжить выступления за национальную команду.

По информации журналиста Кристиана Фалька, вратарь «Баварии» не собирается завершать международную карьеру. Предполагается, что Нойер возьмет небольшой перерыв в выступлениях за национальную команду в сентябре, но вернется в ее состав к концу года.

Ранее сообщалось, что 38-летний голкипер планирует защищать цвета сборной Германии до чемпионата мира 2026 года включительно.

В сентябре немецкой команде предстоят два матча в рамках группового этапа Лиги наций – против сборных Венгрии и Нидерландов. Место в воротах, вероятнее всего, займет вратарь «Барселоны» – Тер Штеген.

✅ According to our information, Manuel Neuer (38) wants to continue his career in the national team and return to the squad at the end of the year. The keeper of FC Bayern will take a DFB-break in September @BILD_Bayern @altobelli13