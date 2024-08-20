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Германия
20 августа 2024, 14:56 | Обновлено 20 августа 2024, 15:00
244
0

Легендарный ветеран сборной Германии планирует сыграть на ЧМ-2026

Мануэль Нойер намерен продолжить выступления за национальную команду

20 августа 2024, 14:56 | Обновлено 20 августа 2024, 15:00
244
0
Легендарный ветеран сборной Германии планирует сыграть на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Легенда сборной Германии Мануэль Нойер намерен продолжить выступления за национальную команду.

По информации журналиста Кристиана Фалька, вратарь «Баварии» не собирается завершать международную карьеру. Предполагается, что Нойер возьмет небольшой перерыв в выступлениях за национальную команду в сентябре, но вернется в ее состав к концу года.

Ранее сообщалось, что 38-летний голкипер планирует защищать цвета сборной Германии до чемпионата мира 2026 года включительно.

В сентябре немецкой команде предстоят два матча в рамках группового этапа Лиги наций – против сборных Венгрии и Нидерландов. Место в воротах, вероятнее всего, займет вратарь «Барселоны» – Тер Штеген.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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