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Лига чемпионов
29 августа 2024, 20:24 | Обновлено 29 августа 2024, 20:38
982
0

Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов

Команда узнала соперников в обновленной Лиге чемпионов

29 августа 2024, 20:24 | Обновлено 29 августа 2024, 20:38
982
0
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
ФК Шахтер. Марино Пушич

Тренер Шахтера Марино Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где команде выпали Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест и Болонья.

«Мы очень гордимся тем, что участвуем в основном этапе Лиги чемпионов, где мы попробуем себя показать. Легких соперников тут нет, все они заслужили быть тут, поэтому легких матчей не будет. Мы очень ждем матчей еврокубка, у нас отличные воспоминания от Лиги чемпионов минувшего сезона. Мы сможем сравнить себя с лучшими, показать себя на этой сцене. Со всеми интересно – и с командами АПЛ, и два соперника из Бундеслиги, Аталанта из Серии A. Это фантастика».

«И мы в прошлом сезоне показали, что шансы есть всегда. Мы боролись и будем бороться. Фейенорд? Хотел, чтобы выпала моя бывшая команда, но не сложилось. Однако тут собрались все лучшие команды. Хотим, чтобы наши болельщики нами гордились. Мы будем выступать в Германии, а также нам попались две немецкие команды. Удобно в этом плане, хотя, к сожалению, мы уже привыкли играть не дома матчи еврокубков».

«Матчи в январе? Будет другая подготовка, пауза будет короче зимой, начнем работу уже в первых числах января. Совсем иначе все будет, особенно для игроков, потому что я уже работал в Европе в январе. Сколько наберем очков – загадывать заранее нельзя. Насколько я понимаю, около 8 очков должны дать шанс выйти в следующий раунд», – передает слова Пушича корреспондент Sport.ua Сергей Цыба.

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