Тренер Шахтера Марино Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где команде выпали Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест и Болонья.

«Мы очень гордимся тем, что участвуем в основном этапе Лиги чемпионов, где мы попробуем себя показать. Легких соперников тут нет, все они заслужили быть тут, поэтому легких матчей не будет. Мы очень ждем матчей еврокубка, у нас отличные воспоминания от Лиги чемпионов минувшего сезона. Мы сможем сравнить себя с лучшими, показать себя на этой сцене. Со всеми интересно – и с командами АПЛ, и два соперника из Бундеслиги, Аталанта из Серии A. Это фантастика».

«И мы в прошлом сезоне показали, что шансы есть всегда. Мы боролись и будем бороться. Фейенорд? Хотел, чтобы выпала моя бывшая команда, но не сложилось. Однако тут собрались все лучшие команды. Хотим, чтобы наши болельщики нами гордились. Мы будем выступать в Германии, а также нам попались две немецкие команды. Удобно в этом плане, хотя, к сожалению, мы уже привыкли играть не дома матчи еврокубков».

«Матчи в январе? Будет другая подготовка, пауза будет короче зимой, начнем работу уже в первых числах января. Совсем иначе все будет, особенно для игроков, потому что я уже работал в Европе в январе. Сколько наберем очков – загадывать заранее нельзя. Насколько я понимаю, около 8 очков должны дать шанс выйти в следующий раунд», – передает слова Пушича корреспондент Sport.ua Сергей Цыба.