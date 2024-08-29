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  4. Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
29 августа 2024, 23:04 |
528
0

Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на US Open

29 августа 2024, 23:04 |
528
0
Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В третьем раунде 19-я сеяная украинка сразится против американи Эммы Наварро (№12 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Луи Армстронга после матча Русе – Бадоса. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла американка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Элины Свитолиной (№28 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

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