Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В третьем раунде 19-я сеяная украинка сразится против американи Эммы Наварро (№12 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Луи Армстронга после матча Русе – Бадоса. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла американка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Элины Свитолиной (№28 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

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