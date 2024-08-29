Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на US Open
30 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В третьем раунде 19-я сеяная украинка сразится против американи Эммы Наварро (№12 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Луи Армстронга после матча Русе – Бадоса. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла американка.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Элины Свитолиной (№28 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в непростом поединке обыграла британку Хэрриет Дарт
Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии ЛЧ