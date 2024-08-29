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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ингулец
Украина. Премьер лига
29 августа 2024, 11:08 |
57
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ингулец

30 августа в 18:00 состоится матч 5-го тура УПЛ

29 августа 2024, 11:08 |
57
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ингулец
УПЛ

В пятницу, 30 августа, в 18:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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