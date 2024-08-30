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  4. Рух – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 08:15 |
48
0

Рух – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игрпа начнется 30 августа в 18:00

30 августа 2024, 08:15 |
48
0
Рух – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В пятницу, 30 августа, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» ипПетровский «Ингулец». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить арбитр из Харькова Дмитрий Панчишин.

Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире игра будет доступна на платформе УПЛ ТВ.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ингулец».

Рух Львов
30 августа 2024 -
18:00
Ингулец
Победа Руха с форой -1,5 2.79 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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