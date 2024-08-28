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  4. ВИДЕО. В основе еще долго не будет? Лунин допустил ляп на тренировке Реала
Испания
28 августа 2024, 19:19 |
1256
1

ВИДЕО. В основе еще долго не будет? Лунин допустил ляп на тренировке Реала

«Сливочные» готовятся к матчу 3-го тура Ла Лиги

28 августа 2024, 19:19 |
1256
1
ВИДЕО. В основе еще долго не будет? Лунин допустил ляп на тренировке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 29 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

«Сливочные» активно готовятся к этому матчу. В сети появилось видео двусторонней игры игроков «Реала» на тренировке. В одному из эпизодов украинский вратарь Андрей Лунин допустил ошибку не сумев принять передачу от Рюдигера, что привело к пропущенному голу.

Лунин пока не играл в этом сезоне в основе «Реала». Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть «Реал» уже в ближайшую зиму.

ВИДЕО. В основе еще долго не будет? Лунин допустил ляп на тренировке Реала

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видео чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин тренировка
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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