В четверг, 29 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

«Сливочные» активно готовятся к этому матчу. В сети появилось видео двусторонней игры игроков «Реала» на тренировке. В одному из эпизодов украинский вратарь Андрей Лунин допустил ошибку не сумев принять передачу от Рюдигера, что привело к пропущенному голу.

Лунин пока не играл в этом сезоне в основе «Реала». Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть «Реал» уже в ближайшую зиму.

ВИДЕО. В основе еще долго не будет? Лунин допустил ляп на тренировке Реала

Arda Güler's aura alone is enough to make Lunin lose his composure 😂😂🤍🤍pic.twitter.com/DjCDflMARq